Mopar lancia in Messico un servizio di riparazione rapido senza prenotazione

Mopar ha annunciato nelle scorse ore in Messico un nuovo servizio dedicato a tutti coloro che sono in possesso di un veicolo Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram. Questo servizio consiste nel far riparare rapidamente la propria auto senza dover fissare un appuntamento.

Con il nome di Pit Stop, la soluzione ideata dal brand di Stellantis è disponibile in qualsiasi officina autorizzata del Messico e mira a fornire al cliente una maggiore sicurezza nei suoi spostamenti quotidiani, così come nei viaggi su strada, in quanto viene effettuata una revisione generale e completa.

Mopar: debutta in Messico un servizio di riparazione senza fissare un appuntamento

La revisione include ispezioni a profondità del battistrada degli pneumatici, illuminazione generale del veicolo, eventuali perdite, impianto frenante, ammortizzatori e altro ancora. Inoltre, è previsto il controllo di olio motore, liquido di raffreddamento del motore, liquido dei freni, liquido per la pulizia del parabrezza e liquido dello sterzo (se il veicolo ne è dotato).

Prevista anche l’applicazione di azoto sui quattro pneumatici e una soluzione disinfettante all’interno dell’abitacolo. A differenza di altri luoghi, il Pit Stop Mopar viene eseguito da tecnici specializzati e tutti gli interventi prevedono l’utilizzo di parti originali Mopar con garanzia di fabbrica.

Svein Azcué, direttore di Mopar Messico, ha detto: “Per Mopar il supporto ai clienti è la cosa più importante, per questo abbiamo progettato un servizio invitandoli a portare la propria auto presso le officine autorizzate Mopar prima di mettersi in viaggio, dove, tramite Pit Stop, effettuerà un check-up espresso del tuo veicolo affinché torni in circolazione in perfette condizioni“.

