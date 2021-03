Stellantis ristruttura l’organizzazione di Lancia

L’amministratore delegato del marchio automobilistico Lancia, Luca Napolitano, ha annunciato la nuova organizzazione dell’azienda, che fa parte della struttura globale del nuovo gruppo Stellantis (fusione di PSA e FCA). Paolo Loiotile sarà così il nuovo Head of Lancia Products, mentre Yann Chabert avrà lo stesso ruolo nel reparto Marketing e Comunicazione.

Inoltre, Erica Valeria Ferraioli è stata nominata Responsabile dei Prezzi per i marchi Lancia e Alfa Romeo, per i quali riporterà direttamente sia a Luca Napolitano che all’Amministratore Delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. Roberta Zerbi è stata anche nominata responsabile della casa piemontese e dell’Alfa Romeo per l’Europa.

“Cerchiamo un team di professionisti per costruire il futuro del marchio Lancia, sfruttando un enorme potenziale di passione, impegno e visione”, ha sottolineato Napolitano. Come riportato dalla società, tutti questi nuovi amministratori lavorano per il consorzio Fiat Chrysler Automobiles da più di dieci anni, quindi ora proseguiranno la loro carriera come parte di Stellantis.

Si spera naturalmente che oltre a cambiare dirigenza il marchio italiano di Stellantis possa nei prossimi anni arricchire la sua gamma con numerosi nuovi modelli che possano riportare la casa piemontese ai fasti di un tempo.

