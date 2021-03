DS vuole sfondare in Cina: ecco come

I marchi internazionali di auto premium, soprattutto quelli europei, sono spesso ben visti in Cina. Ma il marchio premium francese DS di Stellantis, che è stato formato dalla fusione di PSA e FCA, è una rara eccezione. Ciò è principalmente a causa della sua immagine ancora poco nota e di un piccolo numero di modelli presenti nella sua gamma.

Il marchio ha deciso di riprovare, però, considerando la classe media in continua crescita, che sta cercando auto migliori e vorrebbe impreziosire la propria vita con elementi di arte e moda. Quindi questa volta DS sta valutando l’opportunità di imparare dal successo dei marchi di abbigliamento e borse firmati a Parigi.

“Ad esempio, lanceremo veicoli classici e limitati”, ha dichiarato Li Xinyang, amministratore delegato di DS China, in un’intervista la scorsa settimana. Li, un veterano nel settore automobilistico, è entrato a far parte di DS alla fine dell’anno scorso. Ha lavorato per più di 10 anni presso General Motors, rendendo Chevrolet una delle scelte più popolari per i giovani clienti cinesi.

Ora il suo compito è trasformare DS, che vede come un’opera d’arte mobile di Parigi, in un marchio di nicchia con un seguito distintivo, inclusi fan della cultura francese, designer e artisti. “Cerchiamo di rendere l’arte una parte della vita e di arricchirla con l’arte”, ha detto Li. Li ha ammesso che il compito sarà duro, in parte a causa di un’eredità debole e della crescente concorrenza nel paese.

DS è arrivata in Cina nel 2012. Al suo apice, ha venduto circa 27.000 veicoli in un anno nel paese. L’anno scorso le vendite sono state meno di 1.000. Le consegne globali del marchio sono state pari a 39.481 nel 2020. Eppure ci sono circa 20 concessionarie in Cina, con proprietari per un totale di 75.000. “Li teniamo a cuore”, ha detto Li, definendoli i semi del futuro di DS. Ha detto che nuovi investitori stanno arrivando per aprire nuovi showroom nel paese.

La casa automobilistica ha lanciato la scorsa settimana a Pechino la berlina DS 9, che ha definito il punto di partenza del suo nuovo viaggio in Cina. Il veicolo, modello di punta del marchio, è disponibile in sette varianti e sei colori. Presenta elementi della classica haute couture francese ma anche funzioni all’avanguardia, alcune delle quali non si trovano in veicoli di altri marchi del segmento.

Li ha detto che altri sei eventi sui prodotti sono programmati nei prossimi 10 mesi per mantenere lo slancio. “Non immaginiamo il successo dall’oggi al domani e dico ai nostri rivenditori di essere pazienti”, ha detto Li. “Ma se ripetiamo una mossa corretta ancora e ancora, ne ricaveremo qualcosa”.

Ha un progetto triennale per il marchio. Uno degli obiettivi è far diventare la Cina il secondo mercato più grande di DS dopo la Francia. Un altro ancora più impegnativo è proiettare un’immagine chiara. “Per me, l’obiettivo più grande sarà che otto su dieci proprietari di DS useranno le stesse parole quando verrà chiesto loro di descrivere il marchio”, ha detto Li.

