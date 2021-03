Stellantis: è la produzione della Renegade la linea tagliata? Le ultime sullo stabilimento di Melfi

Gli stabilimenti italiani di Stellantis sono più costosi rispetto all’estero, lo ha detto fin dalla sua prima visita in Italia, il CEO Tavares. E sono stati previsti i primi tagli, soprattutto nei servizi degli stabilimenti ex FCA. E il ricorso alla cassa integrazione continua ad essere la linea scelta dai vertici aziendali, una linea partita ben prima che FCA e PSA si fondessero per dare vita a Stellantis, uno dei gruppi principali del settore Automotive mondiale.

Tra tagli e corsa al risparmio, per lo stabilimento ex FCA di Melfi, in Basilicata, è a rischio una intera linea di produzione. E sarebbero a rischio posto di lavoro, tanto nelle fabbriche Stellantis che nell’indotto. E come si legge sul sito “Affari italiani”, sarebbe la produzione della Jeep Renegade quella individuata come a rischio.

Linea produttiva tagliata a Melfi, le novità

Se sarà davvero la produzione della Jeep Renegade ad essere tagliata allo stabilimento Stellantis di Melfi è presto per dirlo e forse se ne saprà di più il 15 aprile. Infatti è per quel giorno che è stato calendarizzato un incontro tra vertici del colosso Automotive, politica e sindacati. Sarà il primo summit dopo la prima visita “di cortesia” dell’Amministratore Delegato Stellantis, Carlos Tavares.

Se sarà tagliata davvero, se sarà spostata all’estero o depennata del tutto, la linea di produzione della Jeep Renegade è quella sulla graticola. Lo stabilimento di Melfi è quello dove si producono la Fiat 500X e le Jeep Renegade e Compass. Auto prodotte dal gruppo Stellantis per l’Europa ma anche per il mercato Americano e Canadese.

E nel taglio dei costi è la Renegade che in base alle indiscrezioni, potrebbe finire nel mirino della nuova politica aziendale. Se ne è discusso anche in una recente assemblea sindacale a Melfi da parte della Fiom, uno dei sindacati in prima linea sulle problematiche relative allo stabilimento Lucano.

Stellantis Melfi, il punto della situazione

Bagni, servizi di pulizia e mensa sono i settori dove i vertici di Stellantis hanno deciso di ridurre i costi degli stabilimenti in Italia, Melfi compreso naturalmente. Ciò che preoccupa di più però, è il paventato taglio di una intera linea di produzione in Basilicata, taglio che potrebbe essere proprio quello della Renegade.

E a Torino, quando il 15 aprile è in programma il vertice, i sindacati cercheranno di capirne di più, anche perché non è ancora ben chiaro ciò che l’Amministratore Delegato Carlos Tavares e l’azienda hanno in mente circa il piano aziendale che si intende adottare e che proprio il CEO presenterà alla fine di quest’anno.

