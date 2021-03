Opel: ecco cosa sappiamo sull’espansione in Sud America

Opel sta espandendo la sua presenza in Sud America. Dopo aver annunciato la produzione dell’esemplare n°300.000 della nuova Corsa, sembra ormai noto che il marchio di Stellantis vuole espandersi sempre di più.

Presente già in Cile da qualche anno, Opel ha annunciato nelle scorse ore di aver iniziato il suo percorso anche in Uruguay da questo mese grazie a un importatore locale (lo stesso che rappresenta Peugeot) ed è prevista la produzione locale di furgoni e pick-up di Stellantis, anche se al momento non conosciamo i nomi dei modelli.

Opel: la casa automobilistica tedesca prevede di espandersi nel mercato sudamericano

Ciò che si sa è che la gamma sarà supportata dalla piattaforma di PSA che recentemente ha aggiunto il Crossland X 2021 con il nuovo frontale Opel Vizor nel mercato cileno. Inoltre, ad aprile e maggio il brand tedesco raggiungerà i mercati dell’Ecuador e della Colombia con la stessa gamma offerta in altri paesi.

Protagonista assoluto è la nuova Corsa assieme a Crossland X, Grandland X, Combo e Vivaro mentre la nuova generazione del Mokka è attesa nei prossimi mesi. Al momento ancora non conosciamo la strategia che Stellantis adotterà in Brasile e Argentina.

Dato che il nuovo gruppo ha cinque stabilimenti in Sud America, quasi sicuramente Opel non debutterà sul mercato come un marchio importato in entrambi i paesi ma al contrario è prevista la produzione di auto in loco.

Se verrà presa la decisione di integrare Opel nel portfolio di Stellantis Sud America, gli stabilimenti di El Palomar e Porto Real sarebbero quelli più adatti per produrre veicoli come la nuova Corsa e il nuovo Mokka.

