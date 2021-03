Nuova Opel Corsa: prodotto a Saragozza l’esemplare n°300.000

Opel ha deciso che l’esemplare n°300.000 prodotto della nuova Opel Corsa, che fa già parte della storia dell’industria automobilistica aragonese e spagnola, resta a Saragozza. La casa automobilistica tedesca ha celebrato questo evento molto speciale consegnando il veicolo al cliente nello stesso stabilimento di produzione.

Si tratta di una nuova Opel Corsa GSI Line Plus rivestita in Ion White e con tetto nero a contrasto che è stata venduta dalla concessionaria Opel Pirenauto di Saragozza. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche Pietro Lazarino – direttore generale di Opel Spagna e Portogallo, Manuel Munárriz – direttore di produzione dello stabilimento di Saragozza, Pedro Alegre – direttore delle vendite di Opel, Antón Lacasa – direttore generale Automoción Pirenauto, e Sergio Coto – manager della concessionaria.

Nuova Opel Corsa: il 300.000° esemplare della vettura è stato celebrato nello stabilimento di Saragozza

Giunta sul mercato verso la fine del 2019, la nuova Corsa si sta affermando come punto di riferimento nel segmento B grazie al suo design accattivante, alle prestazioni, agli spazi interni e alle dotazioni tecnologiche.

La versione 100% elettrica, l’Opel Corsa-e, segna la differenza tra i modelli a zero emissioni del suo segmento grazie ai suoi 337 km di autonomia con una singola ricarica, alla sua potenza di 136 CV (100 kW) e alla sua coppia massima istantanea di 260 nm.

Tutti questi vantaggi non sono di certo passati inosservati ad automobilisti e giornalisti specializzati in tutta Europa che gli hanno assegnato un’ampia varietà di premi molto importanti. Nel suo primo anno intero di commercializzazione, la nuova Opel Corsa è diventata il modello più venduto del brand di Stellantis.

Pedro Lazarino, direttore generale di Opel Spagna e Portogallo, ha detto: “La nuova Opel Corsa è la sesta generazione di una storia di successo iniziata nel 1982. Rappresenta l’offerta del marchio in una categoria chiave, il segmento B, dove è diventata un punto di riferimento per il suo design fresco, moderno e sportivo, spazio esterno e per la versione 100% elettrica. Il raggiungimento di 300.000 unità vendute in tutto il mondo in poco più di un anno di commercializzazione e in condizioni commerciali così difficili è una buona indicazione del suo successo in mercati molto diversi. Questo modello non avrebbe potuto imporre la sua qualità e le sue prestazioni sul mercato senza il buon lavoro fatto dai dipendenti dello stabilimento di Saragozza”.

Manuel Munárriz, direttore per la produzione dello stabilimento di Saragozza, ha invece dichiarato: “Presente dall’inaugurazione della fabbrica nel 1982, Opel Corsa è un modello chiave nella storia dello stabilimento di Saragozza. La sfida di produrre la sua sesta generazione, costruita su un’innovativa piattaforma multienergetica, ha richiesto una profonda modernizzazione delle sue strutture e dei suoi metodi di produzione. Il suo successo commerciale e l’elevata richiesta di produzione sono state una sfida alla quale i lavoratori dello stabilimento hanno saputo adattarsi rapidamente, garantendo sempre la massima qualità”.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI