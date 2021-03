Stellantis: a Vigo prodotte già quasi 10 mila auto in meno

Poco più di 9.000 auto perse. Questa è il conto lasciato finora dalla crisi del microchip nello stabilimento Stellantis (PSA) di Vigo, contando le fermate che la fabbrica effettuerà questo fine settimana, senza attività sulla linea di produzione 1. La carenza di semiconduttori per l’elettronica (microchip) sta attualmente interessando sette fornitori nel centro di Balaídos e quello che è più colpito in questi giorni è un componente per il sistema frenante di Peugeot 2008.

A Vigo il gruppo Stellantis ha già prodotto quasi 10 mila auto in meno a causa della mancanza di semiconduttori

Il gruppo automobilistico ha creato a Parigi un gabinetto di crisi centralizzato per affrontare questo problema che sta danneggiando l’intero settore automobilistico e che ha portato molte aziende a presentare ERTES. Stellantis inizierà questo lunedì a negoziarne uno con i sindacati e propone che sia per metà della forza lavoro, 3.750 lavoratori, e valido fino alla fine dell’anno nel caso in cui sia necessario utilizzarlo. Sarebbe applicato per un massimo di 60 giorni e inizialmente entrerebbero 250 persone, che sono quelle con la borsa delle ore negative.

Lo stabilimento di Vigo affronta questo arresto dovuto a microchip in un momento di massima produzione e prevede livelli di attività molto elevati per il secondo trimestre visto il buon riscontro che la nuova Peugeot 2008 e i furgoni stanno avendo sul mercato. Il centro di Balaídos continua ad essere un’isola felice nel panorama automobilistico nazionale, dove la produzione automobilistica diminuisce mentre a Vigo cresce.

Lo stabilimento ha chiuso il 2020 come leader assoluto in Spagna con quasi mezzo milione di auto prodotte ed è stata l’unica fabbrica di automobili a crescere del 22% in un anno segnato dalla pandemia e da un arresto forzato di quasi due mesi. Il 2021 puntava a un record, fino alla battuta d’arresto dovuta alla crisi dei microchip.

