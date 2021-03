Stellantis richiama in Brasile alcuni veicoli di Chrysler e Dodge

Stellantis prosegue con la sua campagna di richiamo lanciata per la prima volta il 23 ottobre dello scorso anno. Questa volta riguarda tutti i proprietari di Chrysler Town & Country model year 2008, 2009 e 2010, Dodge Grand Caravan MY 2008 e Dodge Nitro MY 2007 e 2008.

A partire dal 29 marzo 2021, sarà possibile recarsi presso una delle concessionarie Dodge o Chrysler presenti in Brasile così da procedere con la riparazione gratuita degli elementi che bloccano lo stemma sul volante.

Stellantis: 661 veicoli di Chrysler e Dodge sono stati richiamati in Brasile

Come riportato nella fase della campagna di richiamo, è stato individuato un guasto nel fissaggio dello stemma e delle sue tacchette interne sul volante dei veicoli coinvolti. In caso di attivazione dell’airbag lato guidatore, queste componenti potrebbero essere lanciate in direzione del conducente e/o dei passeggeri, causando danni fisici gravi o addirittura mortali agli occupanti dell’auto.

La riparazione verrà eseguita previo appuntamento al fine di evitare affollamenti nel pieno rispetto delle linee guida di sicurezza del Ministero della Salute e dei decreti volti a contrastare la diffusione del coronavirus in Brasile.

Se la Chrysler Town & Country, la Dodge Grand Caravan o la Dodge Nitro è sprovvista dello stemma sul volante o se, durante l’analisi, emerge la necessità di rimuoverlo, al fine di eliminare il rischio in questione, Stellantis procederà con l’installazione gratuita di un nuovo stemma in futuro tramite un nuovo programma di richiamo.

Il gruppo ha messo a disposizione un servizio di assistenza clienti reperibile telefonicamente oppure recandosi sui siti Web di Chrysler Brasile e Dodge Brasile. Con questa iniziativa, l’azienda mira a garantire la soddisfazione massima per i suoi clienti, assicurando qualità, sicurezza e affidabilità. In totale sono coinvolti nel richiamo 661 veicoli.

