Ecco perché anche la DS 4 potrà avere una variante elettrica

Quando qualche anno fa cominciò lo sviluppo della Peugeot 308 e della DS 4, difficilmente avremmo immaginato che vetture come queste avrebbero previsto una variante completamente alimentata elettricamente. Ma ora che Peugeot ha confermato l’arrivo di una variante full electric della nuovissima 308, allora si può cominciare a ragionare sul fatto che anche in DS la via da seguire per la DS 4 potrebbe risultare esattamente la medesima.

Ciò vuol dire che la piattaforma CMP adoperata per le e-208, DS 3 Crossback E-Tense ed ë-C4 non sarà più l’unica che può essere adoperata in favore dell’elettrico. Anche l’architettura EMP2 V3 è stata adattata per ospitare un grande pacco batterie e fare a meno dei combustibili fossili. In ogni caso l’arrivo della variante full electric della nuova Peugeot 308 non arriverà prima del 2023. Questo abbondante lasso di tempo potrebbe risultare utile per affinare una DS 4 elettrica: una scelta che potrebbe apparire del tutto logica, dal momento che anche la compatta premium di ex PSA è costruita sulla piattaforma EMP2 V3.

Potrebbe però essere troppo tardi

Per la nuova DS 4 la possibilità di poter disporre di una variante completamente elettrica appare tecnicamente possibile. D’altronde i francesi di DS sono molto attenti all’evoluzione del panorama automobilistico in questa direzione. Tuttavia al momento del lancio era stata esclusa la possibilità che la DS 4 potesse contare su una versione completamente elettrica, puntando esclusivamente sulla variante ibrida plug-in.

DS è pronta quindi a sfoderare una variante elettrica della “4”, che arriverà un po’ più tardi della e-308. D’altronde in questo momento si è preferito puntare su un comparto ibrido plug-in per la scarsa disponibilità di tecnologie elettriche valide da applicare sulla piattaforma attuale. Bisognerà capire se quando una Peugeot 308 elettrica e una DS 4 elettrica arriveranno sul mercato non sarà già troppo tardi.

