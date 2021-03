Citroën: importante nomina in Portogallo

João Catalão Mano assumerà, a partire dal 1 aprile, la posizione di Brand Manager per Citroën Cars, riportando a Nuno Marques, direttore di Citroën Portugal e Spagna. La carriera professionale di João Catalão Mano è iniziata nel 2005 nell’attività di veicoli usati di Peugeot. Nel 2010, dopo aver abbracciato, per tre anni, un’altra attività esterna al Gruppo, torna in Peugeot e sviluppa competenze nell’area della rete di concessionari del marchio e nell’area commerciale, prima come Responsabile della Gestione della Rete, dal 2010 al 2012, e poi come Responsabile commerciale per la rete dei veicoli nuovi, tra il 2012 e il 2017.

Da ottobre 2017 è stato responsabile commerciale e amministrazione delle vendite di Peugeot. «L’integrazione di João Mano in Citroën rappresenta un importante rinforzo in termini di direzione del marchio. La sua esperienza e capacità a livello commerciale e nel rapporto con le reti di concessionari gli consentono di attuare l’attuale strategia, ovvero in termini di lancio di veicoli elettrificati e di crescita e consolidamento delle posizioni Citroën nel mercato automobilistico portoghese, sia in termini di autovetture, sia nel settore dei veicoli commerciali », ha sottolineato Nuno Marques, direttore di Citroën Portogallo e Spagna.

João Catalão Mano ha 37 anni, ha una laurea in Finanza aziendale presso la ISCTE Business School, una formazione PGE (Advanced Program for Executives) nell’area della distribuzione automobilistica, presso l’Università Cattolica, un’altra in Project Management for Executives, da ISG, e una laurea in gestione aziendale presso l’Universidade Independente.

