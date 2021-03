Una Dodge Challenger prende fuoco all’improvviso su una strada di Miami

In rete è possibile trovare tantissimi video che mostrano auto, in particolare modelli ad alte prestazioni, mentre prendono fuoco. Un esempio è il filmato presente in questo articolo che mostra una Dodge Challenger avvolta dalle fiamme a Miami. Purtroppo non è chiaro come la muscle car abbia preso fuoco.

Anche se alcuni hanno dato la colpa a dei ragazzini, in realtà non è possibile provare questa cosa in quanto la clip non mostra l’inizio dell’incendio. Il video parte con il posteriore della Challenger già in fiamme. La fine della clip rivela che l’auto era parcheggiata su un tombino che è stato rimosso e rotto in due parti.

Dodge Challenger: un esemplare della muscle car prende improvvisamente fuoco a Miami

La persona che ha catturato e pubblicato il video su Twitter della Dodge Challenger ha affermato che i residenti della strada hanno sentito un’esplosione che ha provocato l’interruzione della corrente.

Secondo il racconto, i vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere un incendio presso una sottostazione vicina che potrebbe aver causato l’incendio della muscle car. Purtroppo il filmato è di scarsa qualità e non ci permette di scoprire altri dettagli sull’incidente. Tuttavia, sotto la ruota posteriore lato guida della vettura c’è qualcosa che si illumina e sembra provenire dal sottosuolo. Questo potrebbe aver appiccato l’incendio.

È possibile che il coperchio del tombino sia esploso in seguito a un problema e l’impatto potrebbe aver provocato la rottura dei tubi del serbatoio del carburante oppure dell’intero serbatoio della vettura. Per fortuna, sembra che nessuno sia rimasto ferito nell’incidente. Bisognerà vedere se il proprietario riuscirà a salvare la sua Dodge Challenger oppure dovrà demolirla.

Miami Beach residents heard “major explosion” around 10PM last night near Collins Ave. and 60th St., spotted this car, and the power went out for about 9 hours. @MiamiBeachFire put out a fire at a nearby @insideFPL substation which may have caused the car fire. #BecauseMiami pic.twitter.com/60R0AmDhJ1 — Billy Corben (@BillyCorben) March 21, 2021

