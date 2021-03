Arriva la Fiera Internazionale Fuoristrada

Un gioco di parole per dare il benvenuto alla Fiera Internazionale Fuoristrada. Gli organizzatori la definiscono così: “L’evento che non c’era ora c’è”. Prenderà vita nei giorni 15, 16 e 17 ottobre nel cuore della Versilia, presso i Comuni di Massarosa e di Viareggio. Un posto da favola, per cultura, tradizione, clima, cibo, persone e adesso anche veicoli affascinanti.

L’anima è la Federazione Italiana Fuoristrada. I partner sono i due Comuni toscani. Obiettivo, diventare evento di riferimento europeo per gli appassionati del mondo off-road. Ma anche per coloro che fuoristradisti non sono. E per chi ama la natura e tutte le attività cosiddette “outdooor”, in cui immergersi con tutta la famiglia.

Ecco Marco Pacini (presidente della Federazione): “Offriamo a tutto il mondo del fuoristradismo europeo un evento unico nel suo genere. Coniugando la grande esperienza nel settore con un territorio capace di offrire incredibili valori naturalistici. Il veicolo fuoristrada sarà presentato al grande pubblico e agli appassionati in ogni sua forma e declinazione”.

Ampio il ventaglio scenografico e commerciale della Fiera Internazionale Fuoristrada. L’area Expo sarà interamente a Viareggio, in Viale Europa. Qui verranno allestiti gli stand di molti e prestigiosi espositori legati al mondo off road, in un contesto paesaggistico di grande rilievo. A metà ottobre, lungo il viale della Darsena un’area espositiva, di oltre 11 mila metri quadrati, ad ingresso completamente gratuito. Un appuntamento che offre un richiamo importante in termini di appassionati ma anche di semplici curiosi che vorranno avvicinarsi al mondo del fuoristrada.

Nel Comune di Massarosa l’area Experience (a pochi minuti di distanza dall’area Expo) rappresenterà l’aspetto dinamico della manifestazione, permettendo ai visitatori di provare i veicoli fuoristrada in un’area appositamente dedicata e di poter affrontare due percorsi di differente difficoltà e indipendenti tra loro, studiati per qualsiasi veicolo 4×4.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI