Nuovo Peugeot 3008: ecco quanto costa in Australia

Oltre al 5008, Peugeot ha annunciato le specifiche del Peugeot 3008 2021 per quanto riguarda il mercato australiano. Il SUV di medie dimensioni della casa automobilistica francese ha subito un restyling per il model year 2021, portando con sé un aspetto aggiornato linea con i veicoli più recenti della casa del Leone.

In Australia, il marchio di Stellantis propone tre allestimenti chiamati Allure, GT e GT Sport con prezzi che vanno da 44.990 dollari australiani a 54.990 dollari australiani. Di serie, l’allestimento entry-level propone cerchi in lega da 18”, fari e luci posteriori a LED, display touch centrale da 10 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB, navigatore satellitare 3D, quadro strumenti digitale i-Cockpit da 12.3 pollici, accesso senza chiave, avviamento tramite pulsante, climatizzatore automatico bizona, rivestimento in tessuto/ecopelle e regolazione manuale dei sedili anteriori.

Nuovo Peugeot 3008: l’ultimo restyling debutta in Australia sotto forma di tre allestimenti

Non mancano volante compatto rivestiti in pelle, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera a 360°, specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico, vetri privacy, ricarica wireless per smartphone compatibili, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, illuminazione ambientale blu nell’abitacolo e una serie di modalità di guida fra cui scegliere.

A livello di sicurezza, il 3008 2021 propone frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti in condizioni di scarsa illuminazione, cruise control adattivo con Stop & Go, assistenza al mantenimento della corsia, monitoraggio dell’attenzione del conducente, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento dei segnali stradali e varie funzioni di parcheggio semi-autonomo.

Il SUV propone un bagagliaio da 591 litri con sedili posteriori in posizione verticale ma arriva fino a 1670 litri abbattendo la seconda fila. Una ruota di scorta a grandezza naturale è disponibile di serie su tutta la gamma.

La versione GT Sport propone una ricca dotazione di serie

Sotto il cofano del nuovo 3008 Allure troviamo un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.6 litri con potenza di 165 CV e 240 nm, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 6 velocità. In cima alla gamma troviamo invece l’allestimento Sport GT disponibile al prezzo di 54.990 dollari australiani. Il motore nascosto il cofano è un quattro cilindri turbo benzina da 1.6 litri con potenza di 180 CV e 250 nm, abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce.

Di serie abbiamo impianto audio Focal premium con 10 altoparlanti, cerchi in lega neri da 19” e Black Pack che include finitura nera per badge esterno, paraurti anteriore e posteriore, cornici dei finestrini e griglia anteriore cromata scura.

Arrivando ai prezzi, il Peugeot 3008 2021 parte da 44.900 dollari australiani (28.947 euro) per la versione Allure, 47.990 dollari australiani (30.874 euro) per la versione GT con motore benzina e 50.990 dollari australiani per la variante diesel fino ad arrivare a 54.990 dollari australiani (35.378 euro) per la GT Sport a benzina.

