Peugeot 5008 2021: annunciati prezzi e specifiche in Australia

Peugeot ha annunciato nelle scorse ore i prezzi e le specifiche del nuovo Peugeot 5008 che riguardano il mercato australiano. Il SUV a sette posti della casa del Leone ha ricevuto un restyling con l’arrivo del model year 2021, portando con sé un look aggiornato in linea con le ultime novità svelate dal marchio di Stellantis.

La gamma 2021 opta per un’unica designazione di modello usando il nome GT e dando la possibilità di scegliere motori sia a benzina che diesel, anche se quest’ultimo propulsore è abbinato a delle caratteristiche aggiuntive sia all’interno che all’esterno.

Peugeot 5008 2021: il nuovo restyling debutta ufficialmente in Australia

La potenza del primo proviene da un turbo benzina a quattro cilindri da 1.6 litri da 164 CV e 240 nm mentre la seconda opta per un turbodiesel a quattro cilindri da 2 litri da 178 CV e 400 nm. Entrambi sono abbinati alla trazione anteriore e hanno trasmissione automatiche a 6 e a 8 velocità.

Il Peugeot 5008 GT 2021 a benzina è disponibile allo stesso prezzo della variante GT Line del precedente modello mentre la versione a gasolio costa 1000 dollari australiani (642 euro) in più. Di serie, entrambi i veicoli propongono fari e luci posteriori Full LED, display centrale da 10 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB, navigatore satellitare 3D, quadro strumenti digitale i-Cockpit da 12.3 pollici, accesso senza chiave, avviamento tramite pulsante, climatizzatore bizona e rivestimenti in alcantara ed ecopelle.

Troviamo poi volante rivestito in pelle con stemma GT, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamere anteriori e posteriori con visione a 360°, specchietto retrovisore interno senza cornice, vetri privacy, ricarica wireless per smartphone compatibili, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, apertura del portellone senza mani, illuminazione ambientale blu e una serie di modalità di guida.

Altre caratteristiche standard proposte dal nuovo 5008 includono tendine parasole per lunotto posteriore, soglie sottoporta in alluminio, tetto nero, calotte degli specchietti nere, paraurti anteriore dal design sportivo e doppio terminale di scarico.

Fino a 2510 litri di capacità del bagagliaio per trasportare tutto ciò che si vuole

Tutti i modelli propongono 952 litri di spazio nel bagagliaio con la seconda fila in posizione verticale e la terza ripiegata ma passa a 2150 litri con la seconda fila ripiegata e la terza rimossa completamente.

A livello di sicurezza, il Peugeot 5008 2021 propone frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti in condizioni di scarsa illuminazione, cruise control adattivo con Stop & Go, assistenza al mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio dell’attenzione del conducente, monitoraggio dell’angolo cieco e varie funzionalità di parcheggio semi-autonomo.

La versione benzina dispone di cerchi da 18” mentre quella diesel propone un set in lega da 19”, oltre a un impianto audio Focal premium da 515W con 10 altoparlanti. La GT a benzina dispone di una ruota di scorta salvaspazio mentre la GT a gasolio è dotata di un kit di riparazione di pneumatici nel vano bagagli. Quest’ultima propone di serie inoltre sedili anteriori riscaldati e sedile del guidatore regolabile elettricamente a otto con funzione memoria e massaggio.

Tali caratteristiche sono disponibili anche sulla versione a benzina acquistando un pacchetto opzionale da 3590 dollari australiani (2309 euro), che aggiunge anche il rivestimento in pelle nappa. Quest’ultimo può essere aggiunto separatamente alla versione diesel pagando un extra di 2590 dollari australiani (1666 euro).

Arrivando ai prezzi, il Peugeot 5008 2021 è disponibile in Australia a 51.990 dollari australiani (33.451 euro) per quanto riguarda la versione benzina fino ad arrivare a 59.990 dollari australiani (38.598 euro) per quella a gasolio.

