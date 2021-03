Circa 100 miliardi di euro per l’ecologia dalle Case auto e da altre aziende

Come trasformare le belle parole a favore dell’ambiente in realtà? Dalle Case auto circa 100 miliardi di euro per l’ecologia. I Produttori spingono per la transizione verde, da fare al più presto. Sono soldi per rendere “carbon neutral” le proprie aziende entro il 2030. È quanto previsto dalla “Ceo Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience” (l’Alleanza dei ceo per la ripresa, la riforma e la resilienza dell’Europa). Questo “team” è stato istituito nel 2020 con lo scopo di lavorare a soluzioni intersettoriali per la tutela del clima. Cui partecipa anche Enel.

Il gruppo di lavoro crede fermamente che il Green Deal europeo e Next Generation EU metteranno l’innovazione e l’ingegno europei al servizio della causa climatica globale. Ritiene che daranno il via a un’ondata di investimenti nella sostenibilità e creeranno posti di lavoro a prova di futuro in tutta l’Unione Europea.

Chiari i target dei 100 miliardi di euro per l’ecologia e di altri investimenti

Realizzazione di un’infrastruttura di ricarica continentale dedicata al trasporto pesante.

Diffusione di autobus elettrici e l’integrazione tra i sistemi energetici del Vecchio Continente.

Tracciabilità digitale dell’impronta di carbonio.

Accelerazione nella produzione di batterie per la mobilità elettrica, più valorizzazione del mercato dell’idrogeno verde.

Sentiamo a tale proposito la Commissione europea, il cui vicepresidente esecutivo, Frans Timmermans ha detto che rendere l’Europa neutrale entro il 2050 è una sfida enorme. La Commissione presenterà delle proposte finalizzate a mettere settori come trasporti ed energia sulla strada giusta.

Ma qual è il programma a lungo termine? Serve un cambiamento giusto ed equo, che non lasci indietro nessuno. Accolgo con favore l’impegno della Ceo Alliance per la ripresa verde dell’Europa e condivido la convinzione che le loro aziende abbiano ciò che serve per costruire un futuro sostenibile.

Sperando che a tutto questo venga impressa un’accelerazione appena la pandemia di Covid sarà stata sconfitta.

