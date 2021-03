Jeep incoraggia gli australiani a lavorare lontano da casa

Jeep sfida per coloro che godono della flessibilità del lavoro a distanza dopo un anno di lavoro da casa. Per incoraggiare un maggior numero di australiani ad abbracciare veramente il lavoro a distanza, Jeep e Cummins & Partners hanno contribuito a portare un ufficio domestico completamente connesso in uno degli angoli più remoti dell’Australia: la costa nord-occidentale della Tasmania.

“Molti australiani credono che poter lavorare dal tavolo della cucina sia la nuova definizione di libertà”, afferma Rachel Semmens, senior marketing manager di Jeep Australia. “Ma quando si possiede una Jeep, le possibilità di lavorare veramente a distanza sono illimitate.” Jeep invita i lavoratori più intrepidi e gli influencer avventurosi dell’Australia a sfuggire alla routine quotidiana e provare a lavorare a distanza dal luogo di lavoro ma anche lontano da casa.

Accessibile solo dal più capace di veicoli 4×4, il pod per ufficio su misura si trova in una fetta di terra costiera raramente esplorata, circondata da scogliere spettacolari e panorami mozzafiato. Proprio come una Jeep, l’ufficio è stato costruito per resistere agli elementi più duri, senza compromettere le funzionalità o lo stile.

La struttura è stata creata da Spacecube, leader mondiale nelle infrastrutture modulari portatili, con un’architettura progettata per integrarsi perfettamente con il paesaggio naturale, pur mantenendo comfort come la piena connettività Wi-Fi, il controllo del clima, l’elettricità solare e l’impianto idraulico.

Per aiutarti a raggiungere il pod, c’è anche una Jeep Gladiator in prestito come auto da lavoro gratuita, per avventure su strada, roccia e spiaggia, tè mattutino e pause pranzo adrenaliniche. “Dalla fauna selvatica al clima, l’installazione di una struttura di questo tipo in un ambiente così ostile e remoto ha rappresentato molte sfide per il cast e la troupe”, afferma Adam Slater, direttore creativo associato di Cummins & Partners.

La campagna televisiva, prodotta da NB Content, è stata lanciata ieri sera su The Project di Channel 10, con l’ambasciatore Jeep Hayden Quinn che si è recato in ufficio e ha raccontato i vantaggi di lavorare a distanza da una location epica.

Insieme a un filmato di 30 secondi in onda durante il periodo della competizione, un’ulteriore partnership con realestate.com.au consentirà anche agli australiani di sfogliare le foto della proprietà e controllare le sue innovative funzionalità off-the-grid.

