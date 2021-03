Jeep vuole cambiare completamente la sua reputazione

Jeep, il marchio di SUV per eccellenza americano, vuole cambiare la reputazione dei suoi modelli da forti consumatori di benzina a veicoli elettrificati “verdi” per attirare nuovi acquirenti e mantenere la sua leadership fuoristrada in mezzo a un afflusso di nuovi concorrenti. Si prevede che Jeep sarà una parte fondamentale dei piani di crescita ed elettrificazione di Stellantis, la nuova società madre costituita all’inizio di quest’anno dalla fusione di Fiat Chrysler e della casa automobilistica francese Groupe PSA.

Il marchio attualmente ha solo tre veicoli elettrici ibridi plug-in disponibili al di fuori degli Stati Uniti e un nuovo PHEV del suo modello di punta Wrangler, un veicolo che sarà venduto a livello globale, che arriverà negli showroom americani nel corso della primavera. Questi veicoli sono solo l’inizio dei piani del marchio, secondo il CEO di Jeep Christian Meunier.

“La nostra visione è quella di essere il marchio di SUV più ecologico al mondo”, ha detto. “Abbiamo un piano molto forte che attueremo attraverso un gran numero di prodotti entusiasmanti in cantiere”. Ogni nuova Jeep offrirà una qualche forma di elettrificazione, ha detto Meunier. Tali piani dovrebbero includere veicoli completamente elettrici, nonché ibridi e PHEV che combinano l’elettrificazione con i motori a combustione interna. I veicoli saranno venduti con un nuovo badge “4xe”, un gioco sulla reputazione fuoristrada del marchio combinata con l’elettrificazione.

Lunedì Jeep ha presentato una nuova versione completamente elettrica del Wrangler come veicolo concettuale chiamato “Magneto”. È arrivato mesi dopo un concept Grand Wagoneer PHEV. Le case automobilistiche utilizzano veicoli di concetto per valutare l’interesse dei clienti o mostrare la direzione futura di un veicolo o di un marchio.

È un compito che Meunier dice che Jeep è in grado di realizzare. Ma la reputazione e i prodotti non possono essere modificati dall’oggi al domani. Ci vorranno anni per trasformare la visione di Jeep in realtà. “L’elettrificazione è una grande opportunità per noi”, ha detto Meunier. “Aprirà nuove dimensioni perché stiamo andando avanti a tutta velocità.”

Jeep è di gran lunga il marchio più venduto di Stellantis negli Stati Uniti. Le jeep elettriche e ibride aiuteranno la casa automobilistica a soddisfare i requisiti di risparmio di carburante. L’azienda sta spendendo miliardi in crediti di regolamentazione ambientale a livello globale per evitare multe più pesanti per il mancato rispetto delle emissioni di carbonio.

A parte i vantaggi normativi, i dirigenti di Jeep affermano che ha senso che un marchio conosciuto per la guida in mezzo alla natura sia più rispettoso dell’ambiente. L’elettrificazione può anche aumentare le prestazioni dei veicoli, in particolare in accelerazione e persino alcune capacità fuoristrada.

