Opel: Il CEO Lohscheller vuole vaccinare i suoi dipendenti il prima possibile

A seguito della risoluzione dello stato federale sulla pandemia di coronavirus, che prevede una proroga delle misure di contenimento fino al 18 aprile, il CEO di Opel Michael Lohscheller ha confermato le offerte di sostegno dell’azienda nella lotta alla crisi sanitaria: “Vogliamo assumerci le nostre responsabilità e siamo pronti: presto offriremo ai nostri dipendenti un gran numero di autotest. Inoltre, ci stiamo nuovamente offrendo di mettere a disposizione le capacità del nostro servizio medico aziendale per aiutare con le vaccinazioni non appena il vaccino sarà disponibile in quantità sufficienti “.

Opel ha già ordinato decine di migliaia di autotest ed è in attesa di consegna. D’ora in poi, ogni dipendente che non è in ufficio a casa dovrebbe essere in grado di essere sottoposto a test almeno una volta alla settimana, regolarmente e in modo permanente. “La nostra massima priorità è ancora proteggere i nostri dipendenti e garantire condizioni di lavoro sicure, anche nelle aree in cui non è possibile lavorare in mobilità”, ha affermato Lohscheller, CEO di Opel.

Per quanto riguarda la vaccinazione, Opel ha già fatto i preparativi necessari: “Possiamo e vogliamo vaccinare i nostri dipendenti Opel il prima possibile e, in una seconda fase, potremmo anche estendere le vaccinazioni ai parenti”, ha detto Lohscheller. “Abbiamo un team competente e preparato di medici aziendali e, se fosse disponibile un vaccino, potremmo vaccinare diverse centinaia di persone al giorno contro la corona, forse anche di più dopo una fase di avvio”.

Opel ha risposto tempestivamente e in modo coerente alla pandemia della corona e ha implementato un protocollo completo di igiene e salute in tutte le sedi, che da allora protegge i dipendenti in modo completo. Tra le altre cose, un requisito di maschera coerente è stato implementato in tutta la sede dell’azienda e in tutti gli edifici per uffici in una fase iniziale. Inoltre, diverse migliaia di dipendenti Opel lavorano in mobilità da più di un anno per prevenire possibili catene di infezioni.

Nella sede di Kaiserslautern, l’azienda ha anche fornito alla città spazi industriali e edifici privi di locazione per poter allestire lì il centro di vaccinazione.

L’amministratore delegato di Opel Lohscheller ha confermato la sua offerta alle altre autorità locali delle sedi Opel di essere disponibili per discussioni qualora fossero necessari ulteriori centri di vaccinazione.

“Il numero di infezioni, che attualmente è di nuovo in forte aumento, mostra chiaramente che la crisi del coronavirus è tutt’altro che finita. La lotta contro la pandemia è un compito per la società nel suo insieme e siamo pronti a dare il nostro contributo “, ha sottolineato Lohscheller.

