La mancanza di un chip porta Stellantis a negoziare un Erte nello stabilimento di Vigo

Lunedì la direzione dello stabilimento Stellantis di Vigo ha comunicato ai sindacati la necessità di negoziare un fascicolo di regolamento del lavoro temporaneo (Erte) per far fronte ai fermi di produzione derivati ​​dalla mancanza di semiconduttori.

L’Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) è una procedura che deve essere svolta dalle aziende che devono sospendere tutta o parte della loro attività. Secondo l’ERTE i lavoratori passano in modo automatico in stato di disoccupazione, percependo un sussidio corrispondente al 70% del proprio salario nei primi sei mesi, finchè non terminerà lo stato di emergenza.

I problemi di fornitura di questi microchip – che, oltre dall’industria automobilistica, sono utilizzati dalle industrie di smartphone, videogiochi e computer – hanno già portato la Volkswagen ad applicare un adeguamento del personale in Germania e Spagna.

Secondo fonti aziendali, questo lunedì i sindacati sono stati informati della necessità di avviare al più presto le trattative Erte, visto che meccanismi di “flessibilità” come la riduzione delle ore o le giornate di aggiustamento della giornata lavorativa si stanno esaurendo “.

Nelle scorse settimane la mancanza di questo componente ha portato lo stabilimento ad intraprendere diversi stop produttivi. Questo stesso lunedì sono rimasti inattivi i tre turni dell’impianto M1 , in cui vengono montate la Peugeot 2008, la C-Elysée e la Peugeot 301. I problemi, per il momento, riguardano solo questa catena di montaggio.

La direzione dello stabilimento di Stellantis, che aspira ad avere un accordo questa settimana, prevede che i problemi di fornitura potrebbero prolungarsi nel tempo. I semiconduttori sono utilizzati nelle centraline elettroniche delle automobili.

