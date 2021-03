Abbonamento auto Leasys CarCloud: 10 pacchetti

L’abbonamento auto Leasys CarCloud non è un noleggio a lungo termine classico, col canone mensile da versare per anni; neppure un breve termine, per pochi giorni: una formula simpatica e pratica, forse alla base del suo successo. Ti iscrivi, paghi, hai una sorta di flotta. Questa la realtà di Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank: a 18 mesi dal lancio, il servizio vanta 15.000 iscritti. E adesso l’offerta si è ampliata tanto da arrivare a 10 pacchetti.

In particolare, CarCloud Stelvio & Giulia Quadrifoglio, che consente di scegliere tra Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio. O la premium CarCloud Collection, che permette di guidare in abbonamento due modelli Maserati: Levante e Ghibli. A queste si aggiunge il recente CarCloud Urban Style, che permette di abbonarsi a tre citycar dallo stile francese: Peugeot 208, Citroën C3 ed Opel Corsa.

Come funziona? Ognuno dei 10 pacchetti consente di noleggiare l’intera gamma di veicoli inclusi e cambiare vettura in qualsiasi momento, presso la rete di Leasys Mobility Stores abilitati e dislocati in tutta Italia. Tutto in una nuvola, cloud: di qui le nuvole che vedete in foto.

CarCloud è rinnovabile mensilmente (fino a un massimo di 12 mesi) e non prevede penali in caso di disdetta. L’abbonamento, che copre 1.500 km al mese e include tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità. Dentro, Rc auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza contare i servizi aggiuntivi. Attivabile facilmente tramite voucher su Amazon: una volta scelto il pacchetto più adatto alle proprie esigenze, occorre convertirlo sul sito, prenotare l’auto e iniziare a guidare.

Ma c’è un possibile rovescio della medaglia in fatto di franchigie, penali e addebiti in caso di danni, incidenti e furti. Studiare con la massima attenzione il contratto. Vedi qui.

