Leasys CarCloud Alfa Romeo Stelvio: tanti vantaggi, qualche accortezza

Leasys CarCloud Alfa Romeo Stelvio: come funziona? Ormai lo conoscono tutti: Leasys CarCloud è il primo servizio in Italia di noleggio auto in abbonamento, rinnovabile ogni mese. Perché abbonamento? Perché non c’è un solo modello, ma più modelli di una flotta in diverse città. Per esempio, a Milano una certa auto; prendi il treno, arrivi a Roma, e ha un altro esemplare.

Leasys CarCloud Alfa Romeo Stelvio: un esempio

A titolo esemplificativo, andiamo a vedere il Leasys (Gruppo FCA) CarCloud Alfa Romeo Stelvio. Primo: l’iscrizione su Amazon è di 249 euro. Puoi prendere a noleggio con un preavviso minimo di 48 ore lavorative rispetto alla data di prenotazione (in determinati periodi dell’anno suscettibile a variazione) una Alfa Romeo Giulia, o una Stelvio. E potrai cambiare vettura con un preavviso online di 48 ore presso gli oltre 200 Leasys Mobility Stores abilitati dislocati in tutta Italia. Con applicazione rigorose procedure di igienizzazione anti-Covid.

Secondo: CarCloud New Stelvio & Giulia a 649 euro al mese. Canone Mensile fisso, 1.500 km al mese inclusi, Rca, Riduzione responsabilità per danni e per responsabilità per furto, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ricapitolando: un una tantum Amazon, più il canone mensile. Per un mese o più.

È un programma di noleggio auto in abbonamento che ti permette di scegliere la vettura da noleggiare e successivamente cambiarla con un altro modello disponibile nel tuo piano senza costi aggiuntivi, presso i 150 Leasys Mobility Stores convenzionati dislocati in tutta Italia.

Durante il corso dell’abbonamento è consentito aggiungere o rimuovere eventuali servizi accessori disponibili online all’interno dell’apposita area riservata (opzione non disponibile nei 5 giorni che precedono la data di rinnovo del canone).

L’abbonamento di auto a noleggio CarCloud ha durata minima di 30 giorni e, ove non disdetto, si rinnoverà di 30 giorni in 30 giorni, con la durata massima di 12 mesi a far data dal ritiro del veicolo indicata in prenotazione

Che cosa sapere dell’abbonamento Leasys

Dopo i numerosi vantaggi, di grande rilievo, ecco i punti caldi cui prestare attenzione.

Il canone di abbonamento mensile CarCloud include 1.500 Km/mese di percorrenza base. Tale percorrenza potrà essere integrata con l’acquisto di un pacchetto di 1.500 km aggiuntivi, fino al raggiungimento di una percorrenza totale di 3.000 km/mese. In tutte le occasioni in cui si rilevano eventuali km in eccedenza rispetto al chilometraggio compreso nelle mensilità già fruite, la società provvederà a fatturare ciascun km extra al costo unitario di € 0,18 (Iva inclusa).

Nel canone di abbonamento CarCloud è incluso il servizio CDR che prevede una riduzione convenzionale della responsabilità del cliente, per danni riscontrati sulla vettura durante il noleggio nei limiti di un importo massimo addebitabile a evento. Che varia in funzione del gruppo vettura noleggiato a titolo di penalità (da un minimo di 1.200 € a un massimo di 3.500 €),

È incluso il servizio TP Furto che prevede una riduzione convenzionale della responsabilità del cliente in caso di furto totale e/o parziale o incendio, nei limiti di un importo massimo addebitabile ad evento che varia in funzione del gruppo vettura noleggiato a titolo di penalità: da un minimo di 2.000 a un massimo di 5.000 euro.no

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI