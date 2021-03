Stellantis utilizzerà la nuova Peugeot 308 per far rivivere Dodge Neon?

Come sappiamo Stellantis ha deciso di non riportare il marchio Peugeot negli Stati Uniti. Questo per molti fan della casa del leone negli States è stato considerato come un vero peccato soprattutto ora che è stata svelata la nuova Peugeot 308, una vettura il cui design è stato molto apprezzato a livello globale. Tuttavia, qualcuno ipotizza che Stellantis possa decidere di utilizzare la nuova Peugeot 308 per far rivivere negli Stati Uniti un modello molto famoso che è uscito di produzione negli scorsi anni.

In USA sperano che dato che Stellanti non riporterà il marchio Peugeot possa usare le sue auto per riportare in vita famosi modelli come Dodge Neon

Ci riferiamo naturalmente alla berlina Dodge Neon che sfruttando piattaforma e tecnologie di Peugeot 308 potrebbe facilmente ritornare a vivere e prosperar nel mercato auto americano e non solo. CarBuzz ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Dodge Neon su base Peugeot 308.

Dodge Neon rianimato prenderebbe in prestito principalmente lo stile della 308 e il suo interno premium, ma lascerebbe i motori diesel a tre cilindri da 1,2 litri e a quattro cilindri da 1,5 litri per il mercato europeo. Invece, le opzioni ibride plug-in del 308 sarebbero perfette per un Neon entry-level. Vedremo dunque se davvero Stellantis seguirà il consiglio di CarBuzz e lancerà in futuro un simile modello.

