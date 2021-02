Il nuovo Peugeot Landtrek lanciato oggi in Africa e Medio Oriente

Lunedì 15 febbraio 2021, il lancio del nuovo Peugeot Landtrek nella regione dell’Africa del Medio Oriente è stato avviato a distanza da Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East & Africa e Linda Jackson, PEUGEOT Brand Director.

Il nuovo Peugeot Landtrek segna la rinascita del Pick-up di Peugeot e racchiude tutti i migliori punti di forza del marchio. Questo nuovo pick-up completa una gamma di veicoli commerciali del marchio Peugeot, rinomato per la sua robustezza e il suo adattamento agli usi dei clienti in tutto il continente africano da quasi un secolo.

Permette a Peugeot di tornare alla ribalta sul mercato africano, dove il marchio ha un patrimonio molto forte alimentato dalle sue numerose vittorie in gara, e incarna il DNA di modelli leggendari come il 404 wagon e il 504 Pick-up.

Il Marchio diventa sempre più globale con il nuovo Peugeot Landtrek, che entra nel segmento dei Pick-up One Ton con l’obiettivo di diventare un nuovo riferimento in un mercato che rappresenta circa 300.000 unità di vendita annue nella regione dell’Africa del Medio Oriente.

Il nuovo Peugeot Landtrek è disponibile in tre stili di carrozzeria: cabina doppia e singola e cabinato adatto a diverse trasformazioni. Ha la carrozzeria più accomodante della sua categoria e un’adattabilità unica nel segmento. Offre prestazioni di attraversamento impeccabili e soddisfa le esigenze sia professionali che familiari, con un carico utile che può superare una tonnellata e una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate. Nella progettazione del nuovo PEUGEOT LANDTREK è stata prestata particolare attenzione all’affidabilità, robustezza e facilità di riparazione, che sono tra le principali aspettative dei clienti dei veicoli commerciali.

Il nuovo Peugeot Landtrek sarà disponibile in più di 180 punti vendita PEUGEOT in tutta la regione, con personale di vendita e tecnici altamente qualificati. Per quanto riguarda i ricambi, saranno disponibili ad un prezzo competitivo con una percentuale di servizio superiore al 90% grazie alle reti di partner del Brand.

Da segnalare che il nuovo Peugeot Landtrek sarà assemblato in Tunisia a partire da aprile 2021, con il nostro partner locale Stafim. I veicoli assemblati saranno destinati principalmente al mercato locale. E ‘allo studio l’esportazione dei Landtrek dalla Tunisia verso i Paesi aderenti agli accordi di Agadir.

Robustezza, capacità di carico … un design che rappresenta il punto di riferimento per il mercato dei pick-up 1T.

Il nuovo Peugeot Landtrek racchiude tutti gli elementi essenziali del segmento e permette di soddisfare tutte le aspettative e coprire l’ampia diversità dei mercati del continente africano, grazie all’ampiezza della sua gamma: è disponibile in tre silhouette ( Single Cab, Double Cab e Chassis Cab), in Benzina e Diesel, con cambio manuale o automatico, e ha capacità di attraversamento fantastiche con trasmissioni a due o quattro ruote motrici.

Offre fino a tre tonnellate di capacità di traino e un carico utile che supera 1 t può raggiungere anche 1,2 t su alcune versioni. Inoltre, il nuovo Peugeot Landtrek ha il pianale di carico più comodo del segmento! In termini di comfort, è dotato di tecnologia di bordo all’avanguardia, adattabilità avanzata e piacere di guida simile a un SUV.

Il marchio PEUGEOT ha lavorato in stretta collaborazione con molti fornitori di riferimento internazionali (Europa, Giappone, USA…) per progettare questo veicolo.

Ciò significa che il Pick-up è stato progettato pensando ai migliori standard sul mercato: sono stati percorsi oltre 2 milioni di chilometri di prova, su tutti i terreni e in tutte le condizioni, in particolare sulle strade africane: i team del Morocco Technical Tenter hanno realizzato un importante contributo al programma di test e sviluppo, a conferma della robustezza e dell’adattamento della nuova Peugeot Landtrek agli usi e alle esigenze dei clienti in Medio Oriente e Africa.

