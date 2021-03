Jeep Wagoneer: un esemplare del 1979 è in vendita

La settimana scorsa, Jeep ha finalmente annunciato le nuove generazioni di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Come ben sapete, però, i due veicoli non hanno praticamente nessuna caratteristica ereditata dai modelli originali che li hanno resi così iconici.

Per chi avesse nostalgia, su eBay è disponibile all’acquisto un Wagoneer del 1979 in buone condizioni. Si tratta più nello specifico di un restomod in condizioni quasi del tutto originali. Il venditore afferma che il Jeep Wagoneer è stato recentemente sottoposto a una riverniciatura bicolore ed è dotato di cerchi in stile retrò avvolti in nuovi pneumatici Toyo Open Country adatti all’off-road.

Jeep Wagoneer: questo esemplare in vendita costa quasi quanto il nuovo Wagoneer

Anche se a prima vista la carrozzeria sembra in buono stato, ci sono alcuni problemi sul parabrezza. Il lato positivo è che il classico SUV sembra privo di ruggine. Per quanto riguarda l’abitacolo, i sedili sono stati rifoderati e troviamo aria condizionata e strumentazione originali. Troviamo poi quella che sembra essere la radio originale, anche se l’annuncio di vendita riporta che è presente un’autoradio nascosta con tanto di subwoofer.

Sotto il cofano di questa Jeep Wagoneer del 1979 c’è un V8 da 5.3 litri di origine General Motors che ha preso il posto del vecchio ed originale AMC. Purtroppo non sono state fornite informazioni sulle specifiche ma è abbinato a una trasmissione automatica e a un sistema di trazione integrale. Il rivenditore chiede a 54.999 dollari (46.119 euro) per portarsi a casa questo classico Wagoneer.

