Enjoy: a Torino e Firenze arrivano le nuove Fiat 500 Hybrid e c’è la sanificazione ad ogni fine corsa

Arrivano due novità interessanti in casa Enjoy, ovvero il diffuso servizio di car sharing a rilascio libero di ENI. È stato infatti attivato in queste ultime ore l’importante servizio di sanificazione automatica degli abitacoli delle vetture a disposizione per quanto riguarda tutte le flotte a disposizione. Si tratta di una procedura particolarmente necessaria in questi tempi di pandemia, in questo modo i clienti che adopereranno il servizio potranno muoversi con maggiore sicurezza.

È perciò questa la principale novità di questo avvio 2021 per il servizio presente con circa duemila vetture a Roma, Milano, Firenze, Torino e Bologna. Tuttavia di fianco a questa importante novità arrivano anche le nuove Fiat 500 Hybrid che comunque erano già disponibili sia a Milano che a Roma, ma che vengono ora incluse (a partire da oggi) anche su Torino e Firenze.

Sanificazione su tutta la flotta

I dispositivi utili a sanificare i veicoli saranno utilizzati su tutta quanta la flotta di Enjoy, quindi sia per le vetture che per il comparto cargo. Questi permettono la depurazione dell’abitacolo al termine di ogni corsa, garantendo in questo modo un ambiente sanificato che produce un miglioramento complessivo nell’esperienza di chi utilizza questi servizi.

Interessante anche l’arrivo, ora a Torino e Firenze, delle nuove Fiat 500 Hybrid che utilizzano il 3 cilindri FireFly 1.0 da 70 cavalli di potenza: prodotto più moderno del vecchio Fire 1.2 da 69 cavalli. Le nuove 500 ibride saranno introdotte in maniera graduale fino a sostituire tutte le vetture del parco auto attuale. In totale saranno ben 1.400 le nuove vetture che Enjoy metterà a disposizione dei suoi clienti.

Dallo scorso 11 febbraio è mutato anche l’aspetto legato alle tariffe che subiscono un lieve aumento: per noleggiare la 500 Hybrid occorrono 29 centesimi di euro al minuto contro i 25 centesimi che si spendevano in precedenza, la tariffa massima giornaliera è ora pari a 69 euro. La tariffa prepagata scende da 50 euro a 49 euro mentre per 48 si spendono sempre 90 euro e 40 euro al giorno dopo 72 ore di utilizzo.

