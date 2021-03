Nuova Jeep Grand Cherokee L avvistata sulle strade brasiliane

La nuova Jeep Grand Cherokee L è arrivata sul mercato con l’obiettivo di offrire per la prima volta una versione a tre file del famoso SUV del marchio statunitense. Inoltre, questo modello ha dato inizio a una nuova gamma della Grand Cherokee di ultima generazione che presto verrà ampliata con l’arrivo della versione a tre file e di quella elettrificata.

Come previsto, il marchio di Stellantis prevede di lanciare la Grand Cherokee L in altre parti del mondo, compreso il Brasile. Ciò viene confermato dalle nuove foto spia pubblicate da un noto sito Web locale che ci mostrano un prototipo senza alcun camuffamento vicino a Minas Gerais.

Nuova Jeep Grand Cherokee L: un prototipo privo di camuffamento è stato visto in Brasile

Essendo il secondo mercato più importante per il marchio americano, è abbastanza ovvio che Jeep stia testando le acque per vedere se la nuova Jeep Grand Cherokee L è adatta al Brasile. Nel grande paese sudamericano, la casa automobilistica statunitense propone attualmente soltanto la Grand Cherokee Limited ma purtroppo non è riuscita ad ottenere delle ottime vendite.

Nel caso del prototipo immortalato nelle varie foto spia, si tratta di un modello in versione Limited. Nel mercato statunitense, questo allestimento si posiziona fra l’entry-level Laredo e appena sotto quello Overland. Di serie, la Grand Cherokee L Limited propone caratteristiche come finiture in pelle Capri, illuminazione ambientale monocolore, sedile del conducente con funzione memoria, fendinebbia a LED e tettuccio apribile panoramico a doppio pannello disponibile come optional.

Inoltre, la versione Limited dispone del sistema Quadra-Trac II 4×4 abbinato a Selec-Terrain e Hill Descent Control. Negli Stati Uniti, la Jeep Grand Cherokee L Limited è equipaggiata dal pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia Engine Start/Stop (ESS).

Tale propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 294 CV e 348 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Purtroppo non sappiamo se la versione brasiliana manterrà questo powertrain oppure Jeep ne utilizzerà uno diverso.

