Le conseguenze di una Jeep che va su di giri a 50.000 giri / min mentre rimorchiava

Quello che vi mostriamo qui era una volta un V6 da 3,6 litri di una Jeep Wrangler Rubicon. Ora, è un inutile mucchio di rottami maciullati, tutto grazie a un errore semplice ma catastrofico. Beh, tecnicamente due errori.

Motore distrutto per una Jeep Wrangler che rimorchiava in prima con il motore che ha superato i 50 mila giri al minuto

La Jeep Wrangler in questione è stata portata in una concessionaria FCA della Florida settentrionale dove lavora un tizio di nome Toby Tuten. L’uomo ha filmato sotto il Rubicon, postando il filmato su TikTok. Più tardi, ha spiegato a The Drive che l’auto avevo rimorchiato in prima un camper e nella modalità a basso regime “4-low”.

Tuten ha fatto alcuni calcoli approssimativi basati sull’auto rimorchiata a 55 mph, supponendo che questa avrebbe fatto girare il motore a 50.000 giri / min.

Il danno è stato ingente. L’intera parte posteriore del motore è scomparsa, dando una visione chiara fino alle valvole, e la coppa dell’olio è stata squarciata. L’albero di entrata per il cambio si è spento. Anche il convertitore catalitico è stato danneggiato.

Il costo delle sole parti di ricambio è di circa $ 30.000, dice Tuten. Questo è più di un Wrangler con specifiche di base, dato che si tratta di un V6 Rubicon. Una volta preso in considerazione il lavoro non saremmo sorpresi se questo veicolo fosse ritenuto antieconomico da riparare.

