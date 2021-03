Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022: la versione a passo lungo potrebbe arrivare l’anno prossimo

I nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer non sono affatto dei veicoli corti. Questo perché entrambi vantano un passo lungo 312,42 cm ed è il migliore della categoria. Ciò si traduce anche in una maggiore capacità di carico (0,77 m³) e volume di passeggeri (5,08 m³).

Anche se la casa automobilistica americana ha fatto un ottimo lavoro nel trasformare questi due modelli in veicoli di lusso, potrebbe avere in serbo ancora qualche novità interessante. Nelle scorse ore, MotorTrend ha rivelato che il marchio di Stellantis starebbe lavorando sulla versione a passo lungo di Wagoneer e Grand Wagoneer 2022.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022: l’anno prossimo potrebbe debuttare la versione a passo lungo

La conferma era stata data inizialmente durante la presentazione del Grand Wagoneer Concept avvenuta lo scorso anno. L’arrivo della versione a passo lungo dovrebbe avvenire una volta iniziata la produzione di entrambi i SUV e potrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2022 come model year 2023, secondo il noto sito Web statunitense.

Il nuovo Jeep Wagoneer a passo lungo si scontrerà con artisti del calibro di Ford Expedition Max e Chevrolet Suburban mentre il nuovo Jeep Grand Wagoneer a passo lungo con Cadillac Escalade ESV, Lincoln Navigator L e GMC Yukon XL.

Purtroppo il lancio delle versioni LWB (Long-Wheelbase) di entrambi i modelli non è stato ancora confermato ufficialmente da Jeep, quindi i piani alla fine potrebbero cambiare. In caso di via libera, ci aspettiamo una conferma ufficiale nelle prossime settimane.

Oltre alla versione a passo lungo, MotorTrend afferma che il produttore statunitense starebbe pensando di lanciare anche una versione ibrida plug-in di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022, forse contrassegnata con la denominazione 4xe.

