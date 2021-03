Nuovo Opel Mokka arriva nelle concessionarie italiane

Opel ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo nelle concessionarie italiane del nuovo Opel Mokka in concomitanza con l’avvio della nuova campagna pubblicitaria Less normal. More Mokka. La nuova generazione di SUV è disponibile sia con motori a combustione interna estremamente efficienti che nella versione 100% elettrica Opel Mokka-e.

La nuova vettura si distingue principalmente per il nuovo frontale Opel Vizor dotato del nuovo Opel Blitz e per altre innovazioni e tecnologie molto interessanti come i fari attivi IntelliLux LED Matrix oppure il nuovo cruscotto digitale Pure Panel, oltre che per l’ampia gamma di eleganti accessori disponibili fin da subito che consentono di personalizzare ulteriormente lo Sport Utility Vehicle.

Nuovo Opel Mokka: l’ultima generazione del SUV sbarca negli showroom italiani

Fabio Mazzeo, responsabile di Opel Italia, ha detto: “Le prime vetture sono arrivate presso la rete italiana, per cui il nuovo Opel Mokka è presente in ogni concessionaria e siamo felici che i nostri clienti possano finalmente provarlo in prima persona. Basta prendere appuntamento per una prova su strada, per telefono oppure online, e potranno provare il nuovo Opel Mokka così come il nuovo Opel Crossland. Ovviamente Opel e i concessionari seguono rigorosamente le indicazioni sanitarie e di prevenzione“.

I prezzi partono da soli 22.200 euro per la versione di accesso alla gamma che è già ben equipaggiata. Di serie, infatti, troviamo numerosi sistemi di assistenza alla guida come ad esempio l’allarme incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, il sistema per il riconoscimento dei cartelli stradali, il sistema per il mantenimento della corsia di marcia oppure il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno.

La radio Bluetooth è dotata di serie di un display completamente digitale da 7 pollici oppure in alternativa è possibile scegliere i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navigation con schermo touch a colori sempre da 7 pollici.

Funzioni innovative come i fari attivi IntelliLux LED Matrix, che non abbagliano gli altri guidatori, e altri sistemi di assistenza alla guida di vertice sono disponibili come standard sulla versione top di gamma Ultimate oppure come optional al prezzo di 600 euro sulle altre varianti.

Sulla parte posteriore del nuovo Opel Mokka spicca il nome della vettura che adesso è stato allineato al centro. Non mancano dei cerchi in lega da 18” che evidenziano le linee nette e audaci del SUV e che possono essere personalizzati singolarmente con eleganti clip in sette colori diversi, dal rosso lucido al verde brillante e al blu intenso. Ad essi è possibile abbinare anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni colorate e decorative.

La nuova generazione del SUV Mokka è disponibile poi con la protezione per la soglia del vano di carico per evitare fastidiosi graffi che possono verificarsi quando si procede alle operazioni di carico/scarico.

Nel corso della seconda metà di quest’anno, la casa automobilistica tedesca prevede di offrire anche i gradini laterali come optional, in grado di reggere fino a 140 kg all’ingresso o all’uscita del veicolo. Tutti gli accessori sono stati studiati per essere allineati al linguaggio stilistico futuristico del nuovo Opel Mokka e si adattano alla perfezione ad esso.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI