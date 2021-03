Goodyear vuole rendere gli pneumatici più intelligenti

Oltre alla partnership con TNO, Goodyear sta collaborando con Voyomotive per sperimentare delle soluzioni di monitoraggio degli pneumatici per un funzionamento più efficiente nei veicoli negli Stati Uniti.

Questo servizio messo a punto da Goodyear acquisisce e analizza i dati rilevanti sulle prestazioni delle gomme per rilevare una eventuale lenta perdita di pressione diversi giorni prima che la spia TPMS si accenda.

Goodyear: il noto produttore di pneumatici vuole renderli più intelligenti

Tale soluzione, sviluppata assieme alla società di tecnologia per auto connesse, permette ai clienti di correggere le anomalie identificate e stabilire un gonfiaggio ottimale degli pneumatici, portando a una maggiore efficienza operativa.

John Brainerd, manager dell’Akron Innovation Lab di Goodyear, ha detto: “Il funzionamento sicuro ed efficiente dei veicoli di consumo e delle flotte è importante sia per l’oggi che per il futuro della mobilità. Goodyear continua a sviluppare ed espandere il portfolio di informazioni digitali sugli pneumatici per aiutare gli utenti a realizzare questo obiettivo. Siamo entusiasti di collaborare con aziende innovative come Voyomotive per continuare a fornire soluzioni di mobilità connessa“.

Utilizzando i dati del veicolo in tempo reale forniti dai controller telematici di Voyomotive, le informazioni vengono elaborate dall’analisi di Goodyear per inviare allarmi di perdita di pressione degli pneumatici. Questi dati vengono a loro volta trasmessi ai clienti tramite app Voyomotive, SMS e sistema di gestione della flotta.

Questo servizio fornito ai consumatori di Voyomotive e ai clienti delle flotte offre un vantaggio per la manutenzione degli pneumatici e rappresenta una soluzione di monitoraggio degli stessi più efficiente e sicura.

Peter Yorke, CEO di Voyomotive, ha dichiarato: “Questa è la prima applicazione per pneumatici nel suo genere che utilizza i dati telematici avanzati di Voyomotive con analisi Goodyear per aumentare la sicurezza di guida e la prontezza della flotta. Siamo entusiasti di lavorare con Goodyear per offrire questa soluzione di intelligence per gli pneumatici in quanto è una dimostrazione del nostro impegno reciproco per portare nuove applicazioni digitali alle centinaia di milioni di veicoli presenti ora sulla strada“.

