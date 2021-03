Nuova Citroën C3 debutta nel mercato spagnolo

Citroën ha svelato nelle scorse ore in Spagna l’ultimo restyling della Citroën C3. Nonostante si trovi sul mercato da alcuni anni, la vettura continua a posizionarsi sempre in cima alle classifiche di vendita del segmento B nel mercato spagnolo. Tuttavia, la casa automobilistica francese ha deciso di lanciare l’ultimo restyling.

Il marchio di Stellantis non ha apportato molti cambiamenti estetici in quanto visivamente è un veicolo che funziona ancora bene. Piuttosto, Citroën si è concentrata sull’equipaggiamento e sulla personalizzazione, oltre a un maggior numero di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Esternamente, spicca la nuova firma luminosa ereditata dalla C4 con nuovi fari a LED, gli Airbump rivisti e i cerchi da 16” e 17”.

Nuova Citroën C3: l’ultimo restyling arriva anche in Spagna in quattro allestimenti diversi

Il brand francese afferma che ci sono 97 possibili combinazioni di personalizzazione fra cui scegliere per carrozzeria, tetto e interni. Ad esempio, per l’abitacolo sono disponibili tre ambienti diversi, due dei quali sono totalmente nuovi.

La nuova Citroën C3 porta con sé circa 12 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per un equipaggiamento completo per un veicolo di questo segmento che è presente sul mercato già da diversi anni.

Esempi sono sensori di parcheggio anteriori, retrocamera, monitoraggio dell’angolo cieco, Active Safety Brake, accesso e avviamento senza chiavi, sistema di assistenza alla partenza in salita, riconoscimento del limite di velocità, cruise control e avviso di cambio corsia involontario.

Secondo il configuratore online, la nuova C3 è disponibile in quattro diversi allestimenti chiamati Live Pack, Feel, C-Series e Shine. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Citroën C3 è disponibile con i propulsori PureTech 83 e 110 a benzina e BlueHDi 100 diesel. Si parte da 14.950 euro per la variante entry-level fino ad arrivare a 21.390 euro per quella top di gamma.

