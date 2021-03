Peugeot Partner Crossway debutta in esclusiva in Russia

La seconda generazione del Peugeot Partner esiste ancora e nelle scorse ore ha debuttato in Russia sotto forma di una particolare versione chiamata Crossway. Si tratta di un modello simil-crossover del popolare furgone francese che sarà prodotto localmente ed è destinato a posizionarsi come un’opzione di mobilità accessibile per le persone che vogliono godersi le attività e il tempo libero.

In Russia, la denominazione Crossway viene spesso utilizzata dal marchio di Stellantis per la commercializzazione di diverse edizioni speciali di alcuni dei SUV più popolari. Il produttore di auto ha adattato il Partner per affrontare diversi tipi di situazioni. Ad esempio, il motore adesso è protetto da una protezione in metallo, la capacità della batteria è stata aumentata, i fendinebbia hanno la funzione di svolta e l’altezza da terra della carrozzeria raggiunge i 175 mm.

Peugeot Partner Crossway: annunciata in Russia una speciale edizione del furgone

Non è finita qui poiché il Peugeot Partner Crossway propone barre al tetto e nuovi paraurti in plastica. Tutto ciò si traduce in un look avventuroso. La casa automobilistica francese ha dedicato particolare attenzione all’equipaggiamento del nuovo Partner Crossway, sia in termini di comfort che di connettività e sicurezza.

Ad esempio, il furgone può essere equipaggiato con il sistema Grip Gontrol, il cruise control, i sensori di parcheggio posteriori, il sistema di assistenza alla partenza in salita, il display touch da 7 pollici e la connessione Wi-Fi.

Di serie, il nuovo Partner Crossway è dotato di alzacristalli elettrici anteriori, aria condizionata, porta scorrevole sul lato destro, sensori di pressione degli pneumatici, controllo di stabilità, luci di marcia diurna a LED, sedile del passeggero con schienale ribaltabile, sistema Isofix, chiusura centralizzata e tre sedili posteriori indipendenti con regolazione dell’inclinazione dello schienale.

Il Peugeot Partner Crossway può essere ulteriormente ottimizzato con una serie di optional fra cui sedili anteriori riscaldabili, sensore pioggia, luci automatiche, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e tavolini ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori con portabicchieri.

Per quanto riguarda la parte meccanica, il nuovo furgone viene offerto con due propulsori: il benzina VTi da 1.6 litri da 115 CV e 150 nm, associabile sia a un cambio manuale che automatico a 6 marce, e il diesel HDi da 1.6 litri da 90 CV e 230 nm disponibile esclusivamente con trasmissione manuale a 5 rapporti. La produzione del nuovo Peugeot Partner Crossway avviene nello stabilimento di Kaluga (nella Russia occidentale) mentre il prezzo di partenza è di 1.259.000 rubli (14.315 euro).

