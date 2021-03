Maserati: le auto elettriche rappresenteranno il 50% delle vendite nel 2025

Anche l’automobile di lusso ora giura amore solo per l’elettrico. Dopo aver rimandato a lungo il passaggio alla batteria, Maserati stima ora che il 50% delle sue vendite proverrà da modelli 100% elettrici entro il 2025. “Questo non è un obiettivo, ma è quello che immaginiamo, viste le tendenze che attualmente vi sono nel settore ”, indica Bernard Loire, direttore commerciale del marchio di lusso del gruppo Stellantis.

A pochi mesi dall’annuncio del suo importante piano strategico, lo scorso settembre, il marchio del Tridente osserva che i suoi clienti si stanno decisamente rivolgendo alla batteria. Tuttavia, ciò non avverrà molto presto. Ha appena lanciato il suo primo veicolo elettrificato, la berlina ibrida Ghibli, dotata di un sistema di ibridazione leggera (che consiste nell’aggiungere un piccolo motore elettrico a 48 volt al motore termico).

Le cose però si dovrebbero velocizzare nel corso dei prossimi anni con l’arrivo di alcuni modelli completamente elettrici e dunque anche Maserati annuncia che nel giro di qualche anno la sua gamma sarà totalmente rivoluzionata con le auto elettriche che in breve rappresenteranno metà delle sue vendite. Anche lo stesso Maserati Grecale, nuova entry level del marchio e presumibilmente modello più venduto avrà la sua versione completamente elettrica. Siamo dunque agli albori di una vera e propria rivoluzione per la casa automobilistica del Tridente.

