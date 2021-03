Shell e Maserati presentano un olio motore specificamente studiato per l’ibrido

Con l’avvento della nuova Maserati Ghibli Hybrid, il Tridente ha cominciato a ragionare in termini di elettrificazione a partire dallo scorso anno. In casa Maserati si sta infatti ragionando sulla completa elettrificazione dei futuri modelli, con la nuova super sportiva MC20 che avrà a disposizione anche una variante completamente elettrica probabilmente già a partire dal 2022.

È chiaro che nell’ottica di ottimizzare le prestazioni delle vetture di nuova concezione, bisogna pensare a prodotti specifici e quindi appositamente studiati. In quest’ottica, Maserati e Shell hanno introdotto un nuovo olio motore frutto della loro lunghissima collaborazione tecnica: si tratta del nuovo Shell Helix Ultra Hybrid 0W-30 specificamente progettato per i nuovi propulsori ibridi del Tridente.

Disponibile in Europa e Asia

Il nuovo olio motore si potrà acquistare in Europa e in Asia presso tutti i concessionari ufficiali Maserati. Il rapporto di collaborazione tra Shell e Maserati prosegue dall’ormai lontano 2007: da allora il Tridente consiglia l’utilizzo di lubrificanti Shell per le proprie vetture.

L’elettrificazione di Maserati passa dunque anche dal nuovo lubrificante Shell che si aggiunge alla famiglia di lubrificanti raccomandati da Maserati per propulsori a diesel e benzina che comprende rispettivamente lo Shell Helix Ultra 5W-40 e 10W-60, già sviluppati per mantenere al passo le prestazioni dei propulsori del Tridente e la protezione durante tutto il ciclo di vita.

Il nuovo Shell Helix Ultra Hybrid 0W-30 è stato sviluppato in stretta collaborazione con Maserati per riuscire a soddisfare i requisiti tecnici dei motori ibridi ad alte prestazioni: si tratta di un olio sintetico che permette il controllo dei residui e anche la protezione del turbocompressore anche nel caso di temperature estreme. La bassa viscosità protegge dai danni che potrebbero derivare dalla pre accensione ai bassi regimi garantendo anche un rendimento migliore per quanto riguarda il carburante. Il lancio di questo nuovo prodotto destinato ai propulsori ibridi ha permesso di rinnovare tutta la gamma di lubrificanti che Maserati realizza in accordo con Shell Helix Ultra con l’introduzione di caratteristiche premium inedite.

