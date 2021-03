Vauxhall Vivaro-e vince il premio Van of the Year nel Regno Unito

Oltre a Peugeot, un altro brand di Stellantis ha trionfato durante i Fleet World Great British Fleet Awards 2021 nel Regno Unito: Vauxhall. Il marchio britannico è riuscito a conquistare una serie di vittorie grazie al Vauxhall Vivaro-e completamente elettrico che ha vinto il titolo di Van of the Year di Van Fleet World e quello di Best EV Van of the Year di EV Fleet World mentre il Combo è stato premiato nella categoria Compact High-Cube Van of the Year.

I giudici del Great British Fleet Award sono rimasti colpiti dalla sua autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP, dai bassi costi di esercizio e dall’eccellente capacità di carico fino a 1226 kg. Il Vivaro-e è inoltre esente dalle attuali emissioni ultrabasse e dalle tariffe presenti in UK, rendendolo ideale per gli operatori di flotte che lavorano nei centri urbani e cittadini.

Vauxhall Vivaro-e: il furgone 100% elettrico conquista i giudici di Van Fleet World

John Kendall, redattore di Van Fleet World, ha dichiarato: “La crescita nel settore dei furgoni elettrici e ibridi è stata impressionante anche durante la pandemia e il lockdown. Il furgone si distingue chiaramente dalla massa, tuttavia, per il suo prezzo competitivo e per la potenziale autonomia di 230/330 km nel ciclo WLTP a seconda della batteria scelta. Il Vauxhall Vivaro-e è il campione del rapporto qualità-prezzo nel settore dei furgoni. Il suo prezzo rende questo furgone elettrico un’alternativa economica alla benzina o al diesel mentre la sua autonomia permette agli operatori, che potrebbero essere stati prima scoraggiati, potrebbero scoprire che un furgone elettrico è fattibile per loro“.

Disponibile nel mercato britannico ad un prezzo di partenza di 27.028,33 sterline (31.642,14 euro), il Vauxhall Vivaro-e è disponibile in due opzioni di batteria: 50 kWh per un’autonomia fino a 230 km e capacità di carico fino a 1226 kg e 75 kWh per un’autonomia fino a 330 km e capacità di carico fino a 1002 kg. Entrambe le unità riescono a ricaricarsi rapidamente fino all’80% in 30/45 minuti utilizzando un caricatore rapido da 100 kWh.

Caratteristiche come il cruise control simili adattivo, l’illuminazione avanzata e il display head-up aiutano a migliorare la sicurezza in diverse condizioni di guida. Come anticipato ad inizio articolo, la casa automobilistica britannica è stata elogiata anche nella categoria Compact High-Cube Van of the Year di Panda flat Word grazie al Vauxhall Combo.

“Il Vauxhall Combo ha offerto agli acquirenti una serie di miglioramenti nei sistemi di assistenza alla guida quando è apparso ed è stato un importante passo in avanti rispetto al suo predecessore in zone chiave come il design, la capacità di carico, il comfort dell’abitacolo e l’esperienza di guida. L’aggiunta di un modello elettrico entro la fine dell’anno è destinata a rinnovare l’interesse per un furgone che ha già riscosso successo tra gli acquirenti di flotte“, ha dichiarato Kendall.

