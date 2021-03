Peugeot festeggia la doppia vittoria conquistata ai Van Fleet World 2021

Peugeot continua con la sua serie di vincite nel 2021 con il Peugeot e-Expert che ha vinto il riconoscimento Van of the Year durante i Van Fleet World Great British Fleet Awards 2021. La casa automobilistica francese ha anche vinto il titolo di Best EV Van (Miglior Furgone Elettrico) agli EV Fleet World Awards. Da sottolineare che il marchio di Stellantis condivide entrambi i riconoscimenti con Citroën e Vauxhall.

L’e-Expert 100% elettrico è stato elogiato dalla giuria di esperti di Van Fleet World per la sua impressionante autonomia, le sue caratteristiche di bordo e le tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Il furgone a zero emissioni è riuscita a portarsi a casa anche il prestigioso titolo di Miglior Furgone Elettrico 2021.

Peugeot: il marchio francese vince due importanti premi nel Regno Unito

I giudici sono rimasti colpiti dal Peugeot Partner che è stato eletto Compact High-Cube Van of the Year. Il suo design elegante, l’impressionante capacità di carico utile pari a 1 tonnellata e le innovative tecnologie presenti a bordo hanno soddisfatto a pieni voti la giuria. Qualche mese fa, il brand francese ha confermato che il Partner sarà disponibile anche in versione full electric a partire da novembre 2021. Il lancio del Peugeot e-Partner permetterà alla casa del Leone di offrire una gamma completa di veicoli commerciali leggeri completamente elettrificati entro la fine di quest’anno.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Sono entusiasta della notizia che l’e-Expert ha vinto due prestigiosi premi ai Van Fleet World Awards di quest’anno. Siamo lieti di poter offrire ai conducenti di furgoni una scelta di veicoli per soddisfare le loro esigenze quotidiane, senza doversi preoccupare di costi di gestione aggiuntivi come le tariffe per la Congestion Zone o ULEZ quando viaggiano a Londra e nei dintorni. Siamo orgogliosi di offrire una guida senza stress con 0 g di CO2 pur fornendo un veicolo pratico da utilizzare“.

Il pluripremiato e-Expert porta con sé tutti i punti di forza e le caratteristiche del modello con motore endotermico. Accanto al propulsore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) troviamo una batteria da 50/75 kWh che promette un’autonomia massima fino a 330 km con una singola ricarica. Utilizzando un caricatore rapido da 100 kW, la batteria riesce a caricarsi fino all’80% partendo da 0 in soli 30 minuti oppure 45 minuti.

Il premio Best EV Van conquistato agli EV Fleet World Awards è stato assegnato al Peugeot e-Expert per la sua migliore autonomia, per i ridotti requisiti di manutenzione e per la libertà illimitata di accedere ai centri cittadini. Van Fleet World ha elogiato Peugeot e nello specifico la sua strategia di elettrificazione e la possibilità per i professionisti di scegliere un modello in base alle proprie esigenze.

John Kendall, direttore di Van Fleet World, ha dichiarato: “La recente crescita del settore dei furgoni elettrici e ibridi è stata impressionante anche durante la pandemia e il lockdown. Tuttavia, un furgone si distingue nettamente dalla massa a causa del suo prezzo competitivo e del potenziale a lungo raggio, con un’autonomia combinata WLTP fino a 230 o 330 km a seconda della batteria scelta. Il Peugeot e-Expert è il campione del rapporto qualità-prezzo nel settore dei furgoni. Il suo prezzo rende davvero questo furgone elettrico un’alternativa economica alla benzina o al diesel mentre la sua autonomia incoraggia gli operatori“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI