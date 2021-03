Vauxhall Corsa eletta Best Fleet Supermini nel Regno Unito

Oltre a Vivaro-e e Combo, Vauxhall è stata premiata durante i Fleet World Great British Fleet Awards 2021 anche per la sua Vauxhall Corsa. In particolare, la vettura è stata premiata con il titolo di Best Fleet Supermini mentre Corsa-e e Insignia sono state elette Best EV Supermini e Best Upper Medium Fleet Car, rispettivamente.

La nuova Corsa, che è stata l’auto più venduta sia in Scozia che in Galles nel 2020, è stata nominata Best Fleet Supermini dai giudici di Fleet World. Questi ultimi sono stati conquistati dal design sorprendente, dalle tecnologie avanzate e dai bassi costi di gestione.

Vauxhall Corsa: i giudici di Fleet World sono rimasti colpiti dalla caratteristiche della compatta

Martyn Collins, redattore di Fleet World, ha dichiarato: “Uno dei primi nuovi modelli Vauxhall ad essere lanciato sotto Stellantis, la Corsa sembra più attraente, elegante e moderna rispetto alla generazione precedente. L’abitacolo sembra più spazioso di quanto le sue proporzioni suggerirebbero e inoltre il cruscotto è strutturato in modo intuitivo. Ii raffinati motori a benzina e diesel sono anche straordinariamente efficienti in termini di tasse e consumi, il che si aggiunge a un pacchetto completo con un autentico fascino per l’utente finale“.

Come detto ad inizio articolo, la Vauxhall Corsa-e è stata incoronata Best EV Supermini. Il modello a emissioni zero ha convinto i giudici di Fleet World per l’autonomia di 336 km con una singola ricarica, i bassi costi di esercizio e per la divertente esperienza di guida.

“La Corsa-e completamente elettrica è una fantastica tuttofare. L’aspetto elegante nasconde un abitacolo spazioso e ben attrezzato, con display disposti in modo logico. Sulla strada, la Corsa è meglio descritta come raffinata, ma con 136 CV dal motore elettrico, la Corsa-e ha un sacco di forza a disposizione quando ne hai bisogno. Nonostante le prestazioni, l’autonomia è di 336 km“, ha affermato Collins.

