Ricarica veicoli elettrici in Wi-Fi a Milano? No

Web e social scatenati sulla ricarica veicoli elettrici in WI-Fi a Milano. Tutto nasce da titoli di portali online che sono stati copiati da blog e forum. Vi si dice che ci sarebbero le prime postazioni Wi-Fi in strada per ricaricare gli autobus elettrici. Nel web, si rincara la dose: in futuro, così anche per le auto. Ma davvero c’è questa tecnologia? Vediamo.

Il Wi-Fi è un sistema di comunicazione a onde di frequenza radio che consente di collegare computer e relative periferiche in una rete locale senza cavi. Questa rete può essere allacciata a Internet tramite un router. Oggi, il veicolo elettrico si collega con un cavo. Stando alla presunta news nel titolo, invece, il mezzo si collega in Wi-Fi. La novità sarebbe che si ricarichino gli autobus usando il Wi-Fi. Ma allora guardate la foto. La colonnina si collega fisicamente (col pantografo) per erogare corrente al bus. Ricapitolando: c’è il mezzo, c’è il braccio rosso, c’è la colonnina. Tutto collegato. Tutto fisico.

Ma allora, in tutta questa storia, cosa diavolo c’entra il Wi-Fi? Il Wi-Fi consente di comunicare con la colonnina. Diciamo che bus e colonnina si parlano col Wi-Fi. Poi arriva il pantografo e c’è il collegamento fisico.

Il fatto è che un titolo in cui si parla di ricarica veicoli elettrici in Wi-Fi a Milano fa presa, fa effetto, attrae, cattura. Poi vedi la foto e resti deluso. Attraverso un comando Wi-Fi, si attiva il pantografo che carica in pochi minuti i bus elettrici. Magari fa schifo dire che il bus si collega col pantografo. Non è sexy.

Al massimo, per i veicoli, anche per l’auto, esiste la carica induttiva, già disponibile da tempo su vari modelli. Ma piazzare l’apparato sotto la strada costa un occhio della testa.

Morale: siamo ai primi passi per le auto elettriche e per i veicoli elettrici in generale. Si studiano tecnologie per il futuro. A oggi, prendi il cavo, unico mezzo e colonnina, e fai il pieno elettrico. No, nessuna ricarica veicoli elettrici in Wi-Fi a Milano. Ma solo un modo per cercare il punto di ricarica, per comunicare, non per collegarsi.

