Dimenticate il classico noleggio a lungo termine della durata di cinque anni. Prende piede il noleggio auto flessibile per le aziende: minimo un mese. In particolare, ora Europcar Mobility Group lancia una gamma di offerte in abbonamento per le società.

Così, ogni azienda può modulare il proprio abbonamento a seconda delle specifiche esigenze, senza impegno, senza pagamenti anticipati e senza spese di uscita. Usufruendo di condizioni di noleggio altamente flessibili. Un’esigenza specifica, in un momento delicato causa Covid.

Un cliente può, per esempio, iniziare il suo noleggio mensile e poi cambiare idea: gli verranno addebitati solo i giorni effettivi di noleggio. Le aziende possono contare su un’ampia scelta di veicoli e diverse opzioni di chilometraggio. Il prezzo mensile è fisso: include la manutenzione, l’assicurazione e il costo dei pneumatici. All inclusive, zero pensieri.

Ecco il tris di noleggio auto flessibile

SuperFlex. L’abbonamento più flessibile, a partire da un mese di noleggio. Nessun impegno. Flex. Un impegno minimo di 3 mesi e tariffe mensili (degressive sulla base della durata). DuoFlex. Una formula innovativa di abbonamento flessibile (con impegno minimo di un mese). Accesso a un secondo veicolo ogni mese (per un totale di 4 giorni scegliendo una vettura di una diversa categoria).

Fra gli altri, DuoFlex permette di usufruire di un “mix” di veicoli diversi all’interno della stessa formula di abbonamento, offrendo la possibilità di aggiungere un veicolo a quello base 2 volte al mese per 2 giorni di noleggio. Puoi guidare un veicolo elettrico per gli spostamenti quotidiani e passare a un’auto con motore a combustione interna per i viaggi più lunghi.

José Blanco, Group Sales Director, spiega: “Con queste nuove offerte, vogliamo supportare al meglio tutte le imprese. Dai professionisti con partita Iva alle piccole aziende, ai grandi gruppi. Si dà la possibilità di ritirare auto o furgoni quando ne hanno bisogno e di tenerli quanto vogliono, in modo completamente flessibile”.

Sin qui, la nota della società. Chiaramente, come per qualsiasi forma di noleggio breve e lungo, car sharing e abbonamento, l’azienda e la partita Iva dovrà tenere gli occhi ben aperti su tutte le eventuali penali dei contratti di noleggio. Ci riferiamo a franchigie e scoperti per danni, sinistri, furti e tutte le possibili sfortune che possano capitare. E comunque, nulla è regalato: si paga un canone mensile.

