Il giovane marchio premium parigino DS Automobiles sta crescendo anche in Austria: nel 2020 è stato il marchio premium in più rapida crescita in questo paese. Con l’espansione della gamma di modelli e il focus sugli azionamenti elettrificati, è ben posizionato per il futuro. Per portare il marchio ancora più sotto gli occhi del pubblico, DS lavora a stretto contatto con quattro importanti ambasciatori del marchio in Austria: Daniel Serafin, Silvia Schneider, Max Stiegl e Fadi Merza

Essi condividono molti dei valori di DS Automobiles e possono quindi utilizzare il marchio nelle zone classiche Place musica, alta moda, alta cucina e sport. Daniel Serafin, nato a Vienna, è il direttore culturale e direttore artistico dell’opera nella cava di St. Margarethen ed è un ambasciatore del marchio per DS Automobiles.

Con Silvia Schneider, DS Automobiles è riuscita a conquistare una nota presentatrice televisiva austriaca, attrice, stilista e avvocato come ambasciatrice del marchio. Max Stiegl è stato nominato Chef dell’anno da Gault Millau ed è in viaggio con la sua auto elettrica DS 3 E-Tense. Inoltre, DS Automobiles è lieta della collaborazione con il siro-austriaco, ex pugile thailandese, pluricampione del mondo e imprenditore Fadi Merza.

Ti potrebbe interessare: DS Automobiles partecipa alla settimana della moda a Parigi con le sue elettriche

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI