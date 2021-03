DS Automobiles partecipa alla settimana della moda a Parigi con le sue elettriche

DS Automobiles è ampiamente coinvolta nel mondo della moda tramite eventi con i principali brand del lusso e inoltre vanta una partnership di successo con la Fédération de la Haute-Couture et de la Mode in occasione della settimana della moda di Parigi. Il marchio di Stellantis continua ad esplorare nuove strade e a supportare i giovani designer francesi.

Dopo aver creato un evento lo scorso anno, che è stato uno dei più importanti nella storia della settimana della moda di Parigi sul tetto della torre di Montparnasse, la casa automobilistica francese ha deciso di collaborare ancora una volta con Coperni.

DS Automobiles: 36 esemplari di auto elettriche vengono usate durante la Paris Fashion Week 2021

Parte della scenografia è stata affidata proprio al marchio automobilistico francese con 36 DS 7 Crossback E-Tense e DS 3 Crossback E-Tense a zero emissioni. Le vetture sono state utilizzate per portare i partecipanti nel luogo segreto e sono state disposte su entrambi i lati della passerella per illuminare lo spettacolo.

Una delle caratteristiche più distintive del design di DS sono i proiettori che combinano varie tecnologie avanzate. Il sistema DS Matrix LED Vision presente sulla DS 3 Crossback permette di guidare di notte come se fosse giorno senza mai abbagliare gli altri utenti della strada grazie a 15 sezioni che si illuminano indipendentemente a seconda delle condizioni.

Il sistema DS Active LED Vision utilizzato sulla DS 7 Crossback, invece, include sette modalità di illuminazione adatte ad ogni situazione, fra cui quella che illumina la strada seguendo l’angolo di rotazione del volante.

I 70 partecipanti sono stati trasportati con le DS 7 Crossback E-Tense e DS 3 Crossback E-Tense rispettando comunque le misure di protezione. A bordo hanno potuto godere del comfort tipico di DS Automobiles grazie ai materiali molto speciali come la pellle nappa e l’alcantara.

