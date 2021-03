Peugeot e Citroen: importante novità in Nuova Zelanda

Armstrong’s ha rilasciato i dettagli di un nuovo supersite Peugeot e Citroen, situato a 500 Great South Rd, Greenlane, dove in precedenza operavano Renault e Infinity. La nuova concessionaria di tre piani si svilupperà su 2600 metri quadrati di superficie e sarà la location di punta dei due marchi francesi. Sarà anche uno dei primi punti vendita al mondo a presentare il rebranding Peugeot avvenuto di recente.

L’amministratore delegato della società, Rick Armstrong, ha dichiarato: “La nuova concessionaria è un segno del nostro impegno per i marchi Peugeot e Citroen ed è un indicatore di ciò che crediamo sia l’enorme opportunità di crescita futura per i due marchi. “L’attuale portafoglio di prodotti, così come quello che sappiamo dei modelli futuri, inclusa una gamma di opzioni EV, significa che è il momento giusto per mostrare le rispettive gamme in una nuova impostazione su misura che si adatta al livello del veicolo offerto”.

Il CEO di Peugeot e Citroen New Zealand, Chris Brown, ha aggiunto: “L’apertura di questa nuova concessionaria stabilirà un nuovo standard per i marchi e fornirà una degna vetrina per la nuova gamma di veicoli elettrici e a basse emissioni di prossima uscita. “Oltre al nuovo trattamento del logo esterno e all’applicazione del marchio aziendale, la nuova concessionaria sarà caratterizzata da un centro eventi dedicato e sarà la prima in Nuova Zelanda ad adottare il nuovo design dello showroom all’avanguardia di Peugeot.

Armstrong ha commentato “Il centro eventi sarà il modo perfetto per lanciare nuovi modelli e mostrarli ai nostri stimati clienti, mentre lo showroom stesso consentirà un’esperienza più interattiva e coinvolgente durante la visualizzazione di nuovi prodotti”.

“La vicinanza della nuova sede al centro di Auckland e allo svincolo autostradale significa che si tratta di un’area di accesso molto semplice e offre diversi ambienti di test drive del nuovo entusiasmante prodotto Peugeot e Citroen”.

