Peugeot e Citroen continuano il loro declino in Australia

Le auto francesi hanno registrato alcuni dei peggiori risultati di vendita mai registrati in Australia, secondo gli ultimi dati ufficiali di vendita della Camera federale delle industrie automobilistiche. I tre marchi, Citroen, Renault e Peugeot, hanno registrato solo 797 vendite in totale nei primi due mesi del 2021, in calo di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per riferimento, la Volkswagen ha registrato 802 vendite del SUV a sette posti Tiguan Allspace – solo un modello della sua gamma – nello stesso periodo di due mesi. Ciò avviene in un periodo in cui le vendite complessive di auto in Australia sono aumentate del 7,9% nei primi due mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Peugeot ha immatricolato 224 auto vendute finora nel 2021 in Australia, in calo rispetto alle 324 dello stesso periodo dell’anno scorso. Il piccolo SUV 2008 è in testa con 69 consegne, seguito dal piccolo furgone Partner (32), 3008 SUV di medie dimensioni (41) e 5008 SUV a sette posti (25). Oltre ai suoi SUV, solo 19 esemplari della 508 e 13 esemplari della 308 sono stati segnalati come venduti finora nel 2021 in Australia.

Questo segna tre anni di continuo calo delle vendite per Peugeot in Australia, dopo aver raggiunto il picco di 13 anni fa. Citroen è di gran lunga il più piccolo dei tre produttori francesi, con solo 23 veicoli immatricolati come venduti finora nel 2021. Ciò include 13 esemplari della piccola vettura C3 , sette esemplari del SUV medio C5 Aircross e solo tre esemplari della C3 Aircross. È un risultato molto lontano dall’antico splendore di Citroen. Nel 2007, il leggendario marchio francese aveva registrato 3800 vendite di veicoli in Australia.

