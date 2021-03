Maserati conferma l’arrivo della MC20 in Messico

Il marchio di lusso del gruppo Stellantis, Maserati, ha annunciato l’arrivo anche in Messico della MC20, un modello che rappresenta la nuova era di sviluppi per la casa automobilistica del tridente. Guillermo Ordoñez, marketing manager di Maserati Mexico ha riferito che 15 unità arriveranno nel Paese, con scadenza non oltre il primo trimestre del 2022.

Guillermo Ordoñez, marketing manager di Maserati Mexico ha riferito che 15 unità di MC20 arriveranno nel Paese a breve

Infatti, è stato annunciato che 6 dovrebbero arrivare entro la fine di quest’anno e che 4 di loro sono già venduti. La pandemia ha influenzato i piani del marchio di visitare varie parti del paese con la sua nuova MC20 e ha impedito di far conoscere il modello grazie a una demo che sarebbe arrivata dall’Unione americana.

Ordoñez ha sottolineato che i clienti interessati possono visitare l’agenzia di loro scelta tra quelle a CDMX, Guadalajara e Monterrey o, digitalmente, per configurare il veicolo, quindi la consegna può essere ritardata di qualche settimana in più. Se il cliente decide di accedere ai veicoli con questa preconfigurazione, questi verranno consegnati immediatamente.

Va ricordato che questo modello ha il motore sviluppato da Maserati e che si chiama Nettuno, un V6 biturbo da 3,0 litri che sviluppa 630 CV e 538 Nm di coppia, questo aggiunto a un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. con trazione posteriore.

Allo stesso modo, il manager messicano ha evidenziato l’arrivo di modelli del 2021 come il SUV chiamato Levante e il suo modello Ghibli con la più recente tecnologia ibrida leggera. In particolare, questo modello ha il motore V4 da 2,0 litri che sviluppa una potenza totale di 330 cavalli associato a una trasmissione ZF a 8 velocità.

