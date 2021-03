La nuova Maserati MC20 è stata testata sulla neve

La nuova Maserati MC20 è impegnata in una serie di test di affidabilità in strada e in pista in diverse condizioni di utilizzo e in prove intensive al freddo, sulle strade innevate della Valtellina e presso il Ghiacciodromo di Livigno (SO), una delle più importanti piste di neve e ghiaccio presenti in Italia.

Durante queste prove, la nuova super sportiva del Tridente è stata testata per valutare la parte del motore, i comportamenti delle componenti elastiche a basse temperature e il comportamento dinamico della vettura su asfalti freddi a bassa aderenza. Il test è stato effettuato anche per collaudare il corretto funzionamento del climatizzatore in ambienti freddi, oltre ad altre prove fatte su batteria, sospensioni e impianto frenante.

Maserati MC20: la nuova supercar è stata messa alla prova sulla Valtellina e presso il Ghiacciodromo di Livigno

Le condizioni estreme non hanno in alcun modo fermato la nuova Maserati MC20 ma al contrario hanno esaltato le anime contraddittorie di un modello davvero sportivo ma pensato per la produzione in serie. Questa è l’ultima data del tour mondiale di test di durata effettuata sulla supercar con motore V6.

Si tratta di un’unità a sei cilindri disposti a V con doppio turbocompressore e cilindrata di 3 litri capace di sviluppare una potenza di 630 CV e 730 nm di coppia massima. Questo propulsore è stato disposto centralmente nella super coupé ed è costruito con la pista in mente.

Il V6 biturbo è stato progettato, sviluppato e prodotto interamente dagli ingegneri della casa automobilistica modenese. Al momento, la nuova Maserati MC20 è stata presentata soltanto in una variante ma presto debutterà la versione 100% elettrica con la denominazione Folgore e forse anche una variante da competizione.

