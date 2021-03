Peugeot vince il 44° Rally Il Ciocco nella categoria due ruote motrici

Il nuovo equipaggio ufficiale di Peugeot ha avuto un ottimo esordio a bordo della nuova Peugeot 208 Rally 4. Andrea Nucita, assieme a suo fratello-navigatore Giuseppe, è riuscito a vincere il 44° Rally Il Ciocco nella categoria due ruote motrici (2RM).

Il giovane equipaggio siciliano ha portato a casa la prima vittoria in questo campionato 2021 con una gara davvero ottima: 10 prove speciali su 10 sono un ottimo inizio e il feeling con la nuova 208 Rally 4 è davvero eccellente. Grazie ad un attento lavoro fatto anche da Pirelli e dai tecnici della squadra, Nucita ha saputo mettere a terra tutto il potenziale dell’accoppiata.

Peugeot: Andrea Nucita si è aggiudicato il 44° Rally Il Ciocco nella categoria 2RM

La coppia ha lavorato intensamente fin dalle prime prese di contatto con la nuova vettura in fase di test in modo da individuare il setup migliore per affrontare questo primo appuntamento della stagione. Il 10 e 11 aprile 2021 si terrà il prossimo appuntamento: il Rally di Sanremo.

In merito a ciò, Andrea Nucita – pilota ufficiale della Peugeot 208 Rally 4 – ha dichiarato: “Siamo davvero felici di aver ripagato la fiducia che Peugeot ha riposto in noi con una vittoria, la nostra 208 è stata impeccabile come anche i nostri pneumatici Pirelli. Tutto questo ci ha addirittura consentito di primeggiare su tutti i 10 tratti cronometrati in programma. Era importante marcare punti per il campionato e lo abbiamo fatto sia in gara che nella power stage per cui grazie davvero a tutti i membri del nostro team“.

