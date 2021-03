Nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: ecco perché non hanno il badge Jeep

L’arrivo sul mercato dei Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 dimostra che la casa automobilistica americana è in grado di realizzare SUV di lusso, oltre che fuoristrada capaci. Molti però non hanno notato l’assenza del badge Jeep su entrambi i modelli.

A differenza della Grand Cherokee L lanciata qualche settimana fa, Wagoneer e Grand Wagoneer di ultima generazione non hanno alcun badge del marchio di Stellantis, nemmeno sulla parte frontale. Durante una recente intervista con MotorTrend, Christian Meunier – amministratore delegato di Jeep – ha confermato che si tratta di una mossa voluta e inoltre ha affermato che il nome e il design del Grand Wagoneer lo rendono ovviamente una Jeep.

Nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: la casa statunitense sta cercando di renderlo un marchio secondario premium

Il produttore statunitense sta cercando di posizionare Wagoneer come un marchio secondario premium all’interno della sua gamma, seguendo le orme di Ford con Mustang e Bronco – due veicoli a cui mancano il badge Ford.

Oltre al nome dell’azienda, sui nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer non c’è neanche il badge Trail Rated che invece troviamo su molti altri modelli Jeep. Ciò significa che i due veicoli non possiedono le credenziali per poter ottenere questo badge, anche se vantano alcune caratteristiche dedicate all’off-road.

Jim Morrison, vicepresidente di Jeep North America, ha detto: “Questi hanno pacchetti off-road per 25,4 cm di altezza da terra, piastre paramotore, ganci traino, pneumatici da fuoristrada e sono molto capaci ma non sono veicoli adatti a ricevere il badge Trail Rated“.

È probabile che i potenziali acquirenti di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 non diano troppa importanza alla mancanza del badge Trail Rated. Questo perché i due SUV di lusso possono viaggiare in acque profonde fino a 60 cm e inoltre vantano angoli di attacco, di dosso e di uscita di 25°, 24° e 22°, rispettivamente.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI