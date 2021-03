Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Chevrolet Camaro SS: chi vince la drag race? | Video

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è attualmente una delle auto più performanti presenti nella gamma di Stellantis. In fondo all’articolo trovate una drag race pubblicata su YouTube da Can I be Frank che vede protagonista proprio un esemplare a confronto con una Chevrolet Camaro SS modificata.

La berlina ad alte prestazioni del Biscione, però, in questo caso è di serie. Ciò significa che il motore V6 biturbo da 2.9 litri, sviluppato in esclusiva dai tecnici di Ferrari, è in grado di erogare una potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima. Si tratta di un propulsore molto simile all’unità V8 della Ferrari California T, anche se con due cilindri in meno.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la berlina del Biscione ha affrontato una Camaro SS modificata

Sulla carta, la Giulia Quadrifoglio impiega soli 3,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 307 km/h. Addetti ai lavori sostengono che l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è una berlina sportiva, veloce, agile e piuttosto elegante.

Per quanto riguarda la Chevrolet Camaro SS, secondo lo youtuber sotto il cofano si nasconde un motore LT1 V8 da 6.2 litri, abbinato a un cambio manuale a 6 marce, che normalmente produce 461 CV e 617 nm di coppia. Tuttavia, questo esemplare dispone di alcune modifiche (come ad esempio il pacchetto drag racing opzionale) che portano la potenza a 600 CV.

Quest’ultimo pack consiste in un filtro da gara per la presa d’aria fredda, dei collettori American Racing, più componenti ZL1 e altro ancora. Per scoprire la vettura vincitrice di questa gara di accelerazione, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

