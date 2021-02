Stellantis lancerà DS4 e la nuova Peugeot 308 nel 2021 per crescere ancora

Stellantis sta investendo in auto compatte quali DS 4 e Peugeot 308 per continuare a muoversi verso l’alto e anche in termini di redditività. Quest’anno sarà l’anno delle berline di fascia medio-bassa del gruppo francese (divenuto Stellantis dopo la fusione con Fiat Chrysler). Verranno infatti fuori due nuovi modelli, mentre Citroën ha appena commercializzato la sua C4 in questo stesso segmento. Nata nel 2013 e nominata Auto dell’anno nel 2014, la Peugeot 308 aveva ampiamente contribuito con il suo successo a salvare il gruppo PSA allora quasi in bancarotta.

Ma questa coraggiosa compatta dovrà cedere il passo nell’estate del 2021. Sette anni di età iniziano a farsi sentire. Le prime foto dovrebbero essere pubblicate a marzo con debutti per la stampa programmati per maggio e consegne la prossima estate, secondo le nostre fonti.

La nuova Peugeot 308 utilizzerà piattaforma EMP2 dal suo predecessore e sarà ancora prodotta in Francia, passando dallo stabilimento di Sochaux a quello vicino a Mulhouse. L’auto rinnoverà i motori attuali, come il motore benzina a tre cilindri 1.2 Pure Tech che sarà associato a un sistema di ibridazione leggera di 48 volt.

Per quanto riguarda la DS 4, anche questa vettura utilizzerà la piattaforma EMP2. La vettura dovrebbe debuttare tra pochi giorni e sarà assemblata sulla linea di produzione di Opel, a Russelsheim in Germania. Grazie a queste due vetture Stellantis dovrebbe iniziare la sua storia con il piede giusto e con un incremento delle vendite in Europa.

