Ecco in azione una Chrysler PT Cruiser con motore V8 da 7.2 litri | Video

La Chrysler PT Cruiser è stata una vettura molto apprezzata dalle persone per via del suo design in stile retrò ispirato alle hot rod. Tuttavia, la mancanza di un motore V8 adeguato ha impedito al veicolo di diventare un’icona degli anni 2000.

Un proprietario ha deciso di risolvere questo problema installando un V8 sovralimentato sotto il cofano e trasformando la sua PT Cruiser in un dragster. Ad oggi è difficile vedere veicoli di Chrysler competere nelle gare di accelerazione ma il possessore di questo esemplare ha deciso di trasformarlo in un’auto capace di completare i 400 metri circa in 11 secondi.

Chrysler PT Cruiser: scopriamo insieme le prestazioni di un esemplare con V8 da 7.2 litri

La vettura è stata spogliata del suo motore originale a quattro cilindri di piccola cilindrata ed è stato sostituito da un enorme V8 da 7.2 litri progettato da Mopar nel 1969. Purtroppo non ci sono informazioni sulla potenza erogata da questo otto cilindri ma è abbastanza per permettere ora alla Chrysler PT Cruiser di completare il quarto di miglio in soli 11,09 secondi a una velocità di 185 km/h.

Inoltre, il propulsore è abbastanza potente per sollevare le ruote anteriori della vettura. Si tratta di qualcosa di impressionante considerando che il modello originale pesa oltre 1451 kg. Per chi non lo sapesse, la PT Cruiser è stata introdotta ufficialmente con il model year 2001 ed è stata prodotta fino al 2010. Sul mercato statunitense, l’auto è stata proposta con quattro diversi motori a quattro cilindri a benzina e in alcuni mercati anche con un quattro cilindri diesel.

La Chrysler PT Cruiser GT è stata la versione più veloce della gamma grazie al suo quattro cilindri turbo da 233 CV e 450 nm di coppia. Per scoprire maggiori informazioni su questa speciale PT Cruiser con motore V8, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

